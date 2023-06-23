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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود مبادرة حياة كريمة داخل قرية فارس بأسوان.. تعرف عليها

قرية فارس بأسوان
قرية فارس بأسوان

جهود متواصلة، وطفرة غير مسبوقة حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل القرى والنجوع لتحولها إلى قرى نموذجية كاملة الخدمات والمرافق

وفى هذا الإطار يمكنك التعرف عبر منصة " صدى البلد " فى 10 معلومات عن جهود المبادرة الرئاسية داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان. 

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ذكرى ثورة 30 يونيو.. محافظ أسوان يفتتح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر 

حياة كريمة 

1. تقع قرية فارس فى نطاق مركز كوم أمبو شمال أسوان. 

2. تضم قرية فارس 9 توابع قروية أخرى.

3. يستفيد من المبادرة الرئاسية فى قرية فارس 17 ألف نسمة.

4. وصلت نسبة التنفيذ فى بعض المشروعات إلى 100%.

5. تشمل المشروعات إنشاء مكتب بريد فارس.

6. تم توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100%.

7. جارى إنشاء المجمع الزراعى والخدمى ولوحة توزيع الكهرباء والعمارات السكنية بمشروع سكن كريم بنسبة 95% لكل مشروع.

8. جارى إستكمال مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90%.

9. جارى إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى ووحدة الإطفاء بنسبة 75%.

10. جارى إستكمال مشروع تطوير مركز شباب فارس بنسبة 65٪. 

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جهود 

من أجل جنى ثمار ملحمة العمل والإنجاز للمشروعات الجارية لتشهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات عملاقة فى كافة قطاعات العمل العام. 

وفى إطار فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ، وعلى الأنغام والأغانى الفلكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، ووسط أجواء احتفالية شهدت عروض للشباب والفتيات بألعاب الإسكيت والأزياء التراثية ، وبمشاركة الأفواج السياحية الزائرة. 

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم. 

وذلك وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى. 

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