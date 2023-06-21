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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح ملتقى التوظيف لتوفير 450 فرصة عمل داخل 13 شركة

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح ملتقى التوظيف

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات ملتقى التوظيف بقاعة " شهر زاد" بنادي أسوان الرياضى ، وذلك بحضور اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وفوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى .

حيث يستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 450 فرصة عمل موزعة على 13 شركة .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر ، وشراكة القطاع الخاص فى المشروعات القومية .

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ملتقى التوظيف

محافظ أسوان يفتتح ملتقى التوظيف

وعقب استماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص .

ولفت المحافظ، إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها .

من جانبه، أوضح فوزى صابر بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية ، والتأمينات التمويلية ، والتعليمية ، والإتصالات ، والأدوية ،  والزراعة ، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا ، والمتوسطة ، والفنيين ، والعمال ، والسائقين ، مشيراً إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين ، فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر ، بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى .

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جبر الخواطر

 

هذا وفى لفتة إنسانية لجبر الخواطر حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنة ثريا عبد المتعال دهب 70 عاماً ، حيث أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين لتلبيتها على الوجه الأكمل .

ويأتى ذلك إستكمالاً لما قام المحافظ بتقديمه للمواطنة من تخصيص سكن إيواء عاجل بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة عقب تقدمها بشكوى له من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات .

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