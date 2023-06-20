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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الوحدات الصحية بأسوان
الوحدات الصحية بأسوان

طفرة كبيرة يشهدها القطاع الصحى خلال الفترة الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 10 معلومات ما تم بذله من جهود فى القطاع الصحى بمحافظة أسوان، وخاصة مع قرب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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القطاع الصحى

1-  صدق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نقل تبعية 76 مركزا طبيا ووحدة صحية و 4 مستشفيات. 

2- تضم المستشفيات مستشفى المسلة للحميات والرمد وحورس من مديرية الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى نقل تبعية مستشفى الصداقة الجديدة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى الرعاية الصحية.

3- يأتى ذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

4- المحافظ يقدم شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على الدعم المتواصل للتشغيل التجريبي للمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

5- إحداث تغيير جذري فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى ظل ماشهدته هذه الصروح الطبية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة. 

6- المحافظ يؤكد أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد باقى الـ 11 مستشفى، والـ 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية. 

7- تسجيل مواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.
 

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جهود 

وكان قد أوضح المحافظ بأنه يتوازى مع الخدمات الغذائية ، والدعم اللوجستى بالتعاون مع المنظمات الدولية ، والهلال الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب المتطوعين من خلال تقديم الوجبات الجاهزة والجافة والمشروبات وغيرها ، بالإضافة إلى دعم الموقف بسيارات السيرفيس لنقل القادمين من السودان إلى محطة السكك الحديدية ، وموقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغباتهم ، مع توفير 4500 مقعد داخل 6 قطارات يومياً ، مع توفير العبارات وتشغيلها على مدار اليوم. 

وأضاف أشرف عطية أنه سيتم توطيد أواصر التعاون مع برنامج الأغذية العالمى للعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً.

من جانبه أثنى مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية ومحافظة أسوان للأخوة السودانيين ، ليكون ذلك نموذجاً يحتذى به مختلف دول العالم. 

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