محافظ أسوان يتابع تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بالمواقع الأثرية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية فى معابد إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بأسوان ، ووقف التعامل النقدى تماماً بها ، ولشركات السياحة شراء تذاكر مجمعة بالتحويلات البنكية فقط.

وأشاد المحافظ بهذه الخطوات التى تقوم بها وزارة السياحة والأثار بقيادة الوزير أحمد عيسى ، وهو الذى يأتى متواكباً مع تطبيق منظومة التحول الرقمى التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميمها بمختلف المؤسسات والمصالح والجهات لتسهيل إجراءات تلقى الخدمات المختلفة للمواطنين ، وأيضاً الزائرين من مختلف دول العالم .

الكروت البنكية

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والأثار بأسوان بأن وزارة السياحة والآثار إصدرت قراراً بإلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان ، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدى من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة ، لافتاً إلى أن أسوان تتميز بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف ، وأكثر محافظة ذات طابع أثرى فى مصر بعد الأقصر .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو ، وقرية المنار التابعة لمركز نصر النوبة ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

جهود وأنشطة

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2296 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

هذا وتواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن .