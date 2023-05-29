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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع الجهود والأنشطة المبذولة بالوحدات المحلية

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن الموجه الـ 21 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية لحالة تعدى فى المهد على أرض الدولة بمساحة 200 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، بجانب قيام المسئولين بحى غرب بناءاً على ورود بلاغ من المواطنين بالتعامل مع تداعيات العاصفة الترابية التي شهدتها المحافظة أمس وذلك بتنفيذ أعمال الصيانة والإزالة لأسلاك الإنارة الكهربائية التي تعرضت للقطع نتيجة للعاصفة بكورنيش النيل ، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية برفع أحد الأشجار التى تعرضت للسقوط أمس بطريق السماد ، وكذا عمود كهرباء ، وتم التعامل عن طريق شركة الكهرباء بحضور الفنيين بالحى ، ونائب رئيس المدينة .

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إزالة تعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة أعمال القافلة الطبية التى تم تنظيمها أمام الوحدة الصحية بالقراريش التابعة لقروى العباسية ، والتى ضمت كافة التخصصات الطبية والعلاجية ، لتوفير هذه الخدمات الصحية لأهالى القرى بالجودة المطلوبة .

بينما واصل فرع المجلس القومى للمرأة حملات طرق الأبواب تحت عنوان " بلدى أمانة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من خلال تنظيم 2500 زيارة إستهدفت 12 ألف و 818 من السيدات والرجال والأطفال داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

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جهود

وأيضاً مبادرة تنمية الأسرة المصرية ، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة ، وذلك وسط مشاركة متميزة من الرائدات الريفيات وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ، ومبادرة دوى لتمكين الفتيات ، بجانب مجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ المشاركين بجلسات الدوار .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن حملات طرق الأبواب تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى تعزيز أساليب النظرة الإيجابية للمستقبل ، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين .

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