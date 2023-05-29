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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء أشعة مقطعية لـ7 مومياوات بمستشفى أسوان الجامعي

إجراء أشعة مقطعية
إجراء أشعة مقطعية لـ7 مومياوات بمستشفى أسوان الجامعى

قامت مستشفى أسوان الجامعي بإجراء أشعة مقطعية لعدد من المومياوات، والتي تم اكتشافها بمنطقة الأغاخان، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتورة ثناء أبوطالب عميد كلية الآثار .

وجاء ذلك فى ضوء التعاون العلمي المتبادل بين جامعة أسوان متمثلة فى كلية الطب وجامعة ميلان الإيطالية متمثلة فى بعثة الحفائر الأثرية بمنطقة الأغاخان بأسوان. 

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مومياء

إجراء أشعة مقطعية لـ7 مومياوات بمستشفى أسوان الجامعى

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه في إطار التعاون المزمع إقامته في المستقبل القريب بين كلية الآثار جامعة أسوان وجامعة ميلان الإيطالية، وتم عمل الفحص العلمي لعدد من المومياوات المكتشفة حديثاً ، والتى تعود الى العصر المتأخر والعصر اليونانى الرومانى، وذلك لاعداد تقارير وإجراء الأبحاث العلمية والدراسة، بقسم الأشعة المقطعية بمستشفى جامعة أسوان، 

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، أن مستشفيات جامعة أسوان بها العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والمعامل العلمية والطبية التي تخدم عملية البحث العلمي والطبي، وبروتوكولات التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات العالمية في العديد من التخصصات الطبية والبحثية.

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أشعة

وتم عمل سكان وأشعة لـ7 مومياوات، وذلك بحضور الدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد فرمان وكيل كلية الآثار لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ، وكما حضر من جانب كلية الطب الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة أسوان ، كما حضر من جانب وزارة السياحة والآثار الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة ، ومفتشي المنطقة، إلى جانب الدكتورة باتريسيا مديرة البعثة الإيطالية وأعضاء البعثة الأثرية.

وكانت قد استكملت الدراسة بنظام الحضور المباشر لدارسي المستوى الثاني من المرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، وذلك بعد الانتهاء من إعداد فرع الرواق وتجهيزه لاستقبال الدارسين وهو الكائن بمعهد الإمام محمد متولي الشعراوي الثانوي ، وقد ألقيت اليوم على الدارسين 3 محاضرات .

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