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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع إعادة التيار الكهربائى لمدينة أبوسمبل السياحية

طريق أبو سمبل
طريق أبو سمبل

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته إلى الجهات المعنية بسرعة التدخل لإعادة توصيل الكهرباء لمدينة أبو سمبل السياحية بشكل تدريجى بإجراءات الحل العاجل من خلال الدفع بحوالى 18 ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء بواسطة قطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من أجل تشغيل المواقع الحيوية والمتمثلة فى المستشفى الدولى والوحدات الصحية ، والمخابز البلدية ، والسوق الرئيسى ، بالإضافة إلى المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والشرطية والخدمية.

لفت المحافظ إلى أنه بالتوازى قامت شركة مصر العليا لنقل الكهرباء بالدفع بأطقم الصيانة الفنية مدعومين بالمعدات اللازمة للبدء فى إصلاح البرج الكهربائى ، وإعادة تشغيله لإعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل .

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حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في أسوان

التيار الكهربائى

جاء ذلك فور إخطار محافظ أسوان من غرفة عمليات المحافظة بإنقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أبوسمبل السياحية ، والتى تقع على مسافة 300 كم جنوب مدينة أسوان نتيجة حدوث تلف لأحد أبراج الضغط العالى لخط الجهد 66 بسبب تعرضه لهبوب عاصفة ترابية.

وكان قد تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات ، والتعدى على حرم الطرق الرئيسية بمنطقة الجيش ، وعدد من الشوارع الفرعية وسط مدينة أسوان ، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بتسبب المحلات التجارية فى إحداث حالة من التكدس والإزدحام المرورى بهذه الشوارع. 

 

جهود 

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ ورفع عدد 1150 حالة إشغال ، مع مصادرة كميات كبيرة من البضائع والمنتجات ، بالإضافة إلى تحرير 23 محضر مخالفة ، فيما شارك فى الحملة العميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان المحافظة ، وكل من نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء ، ومدير إدارة المتابعة الميدانية ، بالإضافة إلى مسئولي شرطة المرافق وحماية المستهلك والصحة والبيئة. 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى بالمدينة ، ومنطقة الشيخ تاج حيث تم رفع 25 طن مخلفات هدم وزراعية ، مع القيام بأعمال تسوية للموقع بمعدات الوحدة المحلية .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ عدد 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية 12668 سيدة وفتاه داخل 11 قرية بمركز نصر النوبة وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة ". 

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