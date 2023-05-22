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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تحصد 12 مركزا متقدما بمسابقات التفوق الكشفي

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للمسئولين بمديرية التربية والتعليم ، ولأبناؤه الطلاب لما حققوه من 12 مركز متقدم ( الأول والثانى والثالث ) على مستوى الجمهورية فى مسابقة التفوق الكشفى للعام الدراسى 2022/2023 سواء للفعاليات أو الأنشطة أو المسابقات أو المبادرات أو مهرجانات الحركة الكشفية.

وأشار عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه بالنسبة للمراكز التى حققتها المديرية فى مسابقة التفوق الكشفى على مستوى الجمهورية شملت الحصول على المركز الثالث لمرحلة البراعم (رياض أطفال) لمدرسة محمد زكى على الإبتدائية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية ( المستوى الثانى ) ، وأيضاً المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإبتدائية التابعة لإدارة كوم امبو التعليمية ( المستوى الثالث ) .

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 التألق والتميز والنجاح 

بجانب تحقيق المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الكشافة (المستوى الثالث) لمدرسة الإعدادية الحديثة التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وكذا المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الكشاف المتقدم عام ( المستوى الثالث ) لمدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية ، والمركز الأول جمهورياً لمرحلة الكشاف متقدم (فنى) لمدرسة إدفو الصناعية التابعة لإدارة إدفو التعليمية ( المستوى الثالث ) ، والمركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لذوى الإحتياجات (صم) ( المستوى الثالث ) لمدرسة الأمل للصم التابعة لإدارة أسوان التعليمية ، والمركز الأول جمهورياً لمرحلة الكشافة لذوى الإحتياجات (صم) ( المستوى الثانى ) لمدرسة الأمل للصم التابعة لإدارة أسوان التعليمية .

وأوضح عبد الكريم لطفى بأنه تم الحصول أيضاً على المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لذوى الإحتياجات (التربية الفكرية) ( المستوى الثانى ) لمدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة أسوان التعليمية ، والمركز الأول جمهورياً فى مجال مشروعات الخدمة العامة ( المستوى الثانى ) جميع الفرق التابعة لإدارة دراو التعليمية .

 

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