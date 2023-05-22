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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ربط قضايا القارة بالبحث العلمي| الدراسات الإفريقية جامعة أسوان يناقش 4 رسائل دكتوراة

مناقشة رسائل دكتوراه
مناقشة رسائل دكتوراه بجامعة أسوان

قال الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس جامعة أسوان للشئون العليا والبحوث إن هناك إهتمام ملحوظ بقطاع الدراسات العليا والبحوث لربط قضايا إفريقيا بالبحث العلمي ، وخاصة الدارسة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل .

وأشار عبد العزيز  بأنه تم مناقشة 4 رسائل دكتوراه للباحثين وافدين من دولة الكويت ، وذلك بقسم السياسة والاقتصاد وبحضور نخبة من المتخصصين في الاقتصاد من مختلف الجامعات المصرية وكانت الرسالة الأولي بعنوان " أثر خصخصة  التعليم علي الاقتصاد الكويتي" .

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أما الرسالة الثانية كانت بعنوان "التقييم الإقتصادي للتجارة البينية لمجموعة دول غرب إفريقيا(الايكواس) ، والرسالة الثالثة كانت تحت عنوان" دور السياحة الزراعية علي التنمية الاقتصادية في دولة الكويت دراسة تطبيقية علي مزراع الوراع الوفرة والعبدلي مقارنة مع نامبيا" ، والرسالة الرابعة تحت عنوان "أثر تحرير التجارة البيئية علي الأداء الإقتصادي لدول منظمة تنمية دول الجنوب الإفريقي البادك" .

ويأتي ذلك في إطار التطور الذي يشهده معهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

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وفى نفس السياق أوضح الدكتور أيمن صلاح وكيل معهد البحوث والدراسات الإفريقية بأنه تمت المناقشات على مدار يومين بالحرم الجامعي بصحاري. بحضور كوكبة من عمداء كليات الجامعة والأساتذة المتخصصين ، ونعمل علي مناقشة كافة الرسائل العلمية التي توفرت بها شروط المناقشة طبقاً لسياسة ادارة المعهد من أجل الارتقاء بالمنظومة البحثية والتعليمية بالمعهد.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إنه في ظل اتجاه الدولة للتحول الرقمي ورؤيتها لعام  2030 في دعم منظومة الجامعات المصرية للنهوض بالعملية التعليمية تم إطلاق موقع الجامعة في ثوبه الجديد منذ أشهر مضت ، ليتم استخدامه للدخول في مسابقة التصنيف الدولي الجديدة ، متمنياً الحصول على مركز أفضل ، لأن الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتي ذلك في إطار ما تشهده الجامعة من تطوير في منظومة البحث العلمي، والمنظومة التعليمية بالجامعة. 

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