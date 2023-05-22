محافظ أسوان: ندوات تعريفية لشرح التقدم للدورة الثانية لمبادرة للمشروعات الخضراء الذكية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتكثيف الندوات التعريفية والتوعوية لتوضيح آلية وكيفية التقدم فى الدورة الثانية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة ( https://www.sgg.eg ) ، ومتابعة آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان ( http://green.aswan.gov.eg ) .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

المشروعات الخضراء الذكية

وأشار المحافظ إلى أن مسئولى المديريات الخدمية تقدموا بعدد 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات لإدراجها ضمن المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الموسع طبقاً للاشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وفى هذا الإطار قامت الإدارة العامة لشئون البيئة وإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى ومشروعك بتنظيم ندوة تعريفية عن كيفية التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وعرض مقومات النجاح الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة ، وذلك بحضور أفراد وأعضاء من الجمعيات الأهلية ، وشهدت الندوة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات المختلفة ، بجانب عرض المشروع الفائز بالمباراة العام السابق ، وهو " أسوان جرين " .

النطاق الجغرافى

فضلاً عن استعراض الشروط الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة للمبادرة ، والتى تتمثل فى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة ، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية " أخضر " ، كما يتم المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة .

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مع المهندسين المشرفين على هذه المشروعات ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، علاوة على المهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة.