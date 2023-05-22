أسوان تواصل توريد كميات القمح بنسبة 73% بالصوامع والهناجر.. شاهد

محافظة أسوان ، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي تشهد باكورة بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر" ، نظراً لما تمتلكه من الطقس المعتدل ، وإرتفاع درجات الحرارة حيث يبدأ الموسم مع مطلع شهر إبريل من كل عام.

وفى هذا الإطار نبرز عبر منصة " صدى البلد " معايشة لأحد المواقع التي تستقبل كميات القمح الموردة من المزارعين ، وهى التي تتمثل في صومعة أسوان ، والتي تشهد قيام المزارعين بتوريد القمح، وأكد زيدان عبد الله رئيس لجنة استلام القمح المحلى بصومعة أسوان بأن موسم حصاد وتوريد القمح بدأ مبكراً هذا العام مقارنة بالموسم السابق، وذلك فى مطلع شهر أبريل الماضى، وكانت أراضى توشكى أول باكورة الحصاد وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة .

توريد القمح

وأشار إلى أنه يبدأ عمل اللجنة من الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة مساءاً ، ويتم خلال هذه الفترة استقبال السيارات المحملة بأجولة القمح القادمة من أراضى المزارعين بمختلف أنحاء أسوان ، ويبدأ وزن حمولة السيارة ثم يتم نقل كميات القمح الموردة إلى الصومعة ليتم فرزها وتقدير درجة جودة المحصول بعد فحص عينات من جميع الأجولة المحملة على السيارة وذلك من خلال عضو هيئة سلامة الغذاء .

وأوضح زيدان عبد الله بأنه توجد 3 درجات لجودة القمح ، أحدها هى 22.5 وسعرها 1450 جنيهاً ، والأخرى هي 23 وسعرها 1475 جنيهاً ، وكذا درجة 23.5 وسعرها 1500 جنيهاً ، ويتسابق المزارعين فيما بينهم للحصول على أعلى درجة من درجات نقاوة وجودة محصول القمح ، ولهذا فإن أغلب نسب القمح الموردة حتى الآن حاصلة على أعلى درجة نقاوة وهى 23.5 درجة.

وفى نفس السياق أشار المهندس مصطفى ياسين مدير صومعة أسوان بأن الموسم الحالى مبشر بكل الخير ، وتصل السعة التخزينية للصومعة لنحو 6 آلاف طن ، وقد بلغ إجمالى ما تم توريده من القمح حتى منتصف شهر مايو الجارى لنحو 3465 طن .

وقال مصطفى ياسين بأن مراحل توريد المزارعيين بما لديهم من كميات القمح تبدأ بفحص القمح لتسجيل درجة نقاوته ، ويتم تدوينة بسجلات الصومعه ، وذلك عقب دخول المزارع من البوابة ، ومروره بالميزان لتسجيل وزن السيارة قائم ، ثم تدخل الحمولة على " الهوبر " ، وعقب تفريغ السيارة من حمولة القمح ، تقوم السيارة بالعودة مرة أخرى للميزان ، ويتم احتساب الفرق بين الوزن الأول والثانى لتقدير كمية القمح الموردة.

وأشار إلى أن عملية استلام الشيكات بالنسبة للموردين، تتم وفقاً لتعليمات وزارة التموين دون أن يتم تأخير الشيكات على المستحقين لأكثر من 48 ساعة ، كما أنه يتم اتخاذ التدابير الاحترازية من بداية اليوم وحتى نهايته فهناك تبخير وتطهير للمكان، ومكان انعقاد اللجنة، كما يتم رفع كميات القمح عقب تفريغ السيارة المحملة بها من خلال آلات معينة مربوطة آلياً بغرفة تحكم إلى خلايا يتم التخزين فيها لحين التصرف فى كميات القمح بناء على توجيهات وزارة التموين .

موسم الحصاد

فيما أوضح المهندس أدهم إبراهيم مدير معمل صومعة أسوان بأن دور المعمل فى استلام القمح المحلى خلال الموسم الحالي ، يبدأ بعد عرض كمية القمح الموردة على لجنة التسليم والمكونة من 5 أعضاء ، وهم التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء والزراعة والجمعية القبانية وأمين العهدة" حيث يبدأ فرز القمح من خلال عينات متجانسة من كل أجولة القمح ، لفحص نسب الشوائب والتى تدخل المعمل لتقدير هذه النسبة، ويتم تقسيم العينة إلى 4 أرباع ، كما يتم أخذ كيلو واحد فقط منها ويتم وزنه وإدخال الكمية لجهاز كارتر "جهاز النظافة" لفصل الشوائب التى يبلغ حجمها أكبر من حبة القمح أو أصغر منها ثم يتم احتساب الفقد فى الوزن أو الشوائب بالنسبة المئوية ، وخلال معادلة بالمعمل تتحول الدرجة إلى قيراط .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن توريد 73 % بواقع 140 ألف طن من إجمالى المستهدف توريده وهو 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وأشار أشرف عطية إلى أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لصوامع الراجحى بتوشكى بواقع 30 ألف طن و 179 كجم ، بالإضافة إلى قرب التعبئة للطاقة القصوى للعديد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، تم دعم الصوامع بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج بأكثر من 25 ألف طن من القمح .

من جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان أنه فى إطار تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية.

درجة نقاوة

وأشار مدير مديرية التموين إلى إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد .

وأكد أبو القاسم أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى بإستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين .