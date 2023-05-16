ضمن الموجة الـ21.. محافظ أسوان يتابع تنفيذ 29 قرار إزالة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 21 بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعدين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن حيث استهدفت تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة 13 ألفا و 20 م2 ، منها 6 قرارات لإزالة صادر لها قرارات سابقة ، بجانب 3 قرارات إزالة فورية فى المهد وذلك بمناطق دار النعيم ، وخور أبو سبيرة التابعة للوحدة المحلية بقروى أبو الريش ، وأيضاً 5 قرارات إزالة بمناطق الخلاصاب والعجباب بأبو الريش.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة 12 حالة تعدى مقامة على مساحة 4812.5 م2 من بينها إزالة 10 حالات تعدى بنطاق مجلس قروى حجازة على أراضى أملاك الدولة ، وحالتين عبارة عن مبانى مقامة على أراضى زراعية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة لحالتى تعدٍ تم رصدهما عبر منظومة المتغيرات المكانية ، إحداهما بإسم " م.ك.ع " بالوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى ، والأخرى بإسم" ب.س.م " بالوحدة المحلية لقرية القنان ، كما قامت الوحدة المحلية بقرية الحجز قبلى بتنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة ١٦٠٠م2 .

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أهمية إعادة الهيكلة الكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكوادر شبابية مدربة وقادرة على التعامل مع ملف النظافة ، علاوة على زيادة أعداد المحصلين ، ونسب الحوافز لهم من أجل زيادة إيرادات التحصيل من المحلات ، وسلاسل الهايبر ماركت والمولات التجارية والأنشطة الأخرى للوفاء بمرتبات العاملين ، ومتطلبات الصيانة للمعدات والسيارات.

وكلف أشرف عطية المختصين بإنشاء مركز متكامل للصيانة بالحملة الميكانيكية للنظافة ليقوم بعمل الإصلاحات اللازمة للمعدات والسيارات ، وليصبح مستقبلياً مشروعاً إنتاجياً يحقق إيرادات تساهم في إستدامة أعمال الصيانة .