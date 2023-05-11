محافظ أسوان: توفير كافة الخدمات للقادمين من دولة السودان الشقيقة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الدور الطبى والمجتمعى والإنسانى لجمعية الهلال الأحمر المصرى بإعتبارها أحد رموز وأعمدة العمل الإجتماعى فى مصر ، والتى تعتمد عليها المحافظة للتدخلات السريعة ، وخاصة فى أوقات الأزمات ، بجانب الدور المتميز فى خدمة المواطنين فى كافة المجالات .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد جمعية الهلال الأحمر برئاسة الدكتورة سلمى عبد العزيز مدير إدارة الروابط العائلية بالمركز العام للجمعية بالقاهرة ، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية بأسوان وذلك فى إطار متابعته للجهود المبذولة لتوفير كافة الخدمات للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

الهلال الأحمر

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات الممكنة لإتاحة المجال أمام جمعية الهلال الأحمر لأداء دورها الحيوى بالمعابر البرية بأرقين وقسطل ، وأيضاً الموقف الدولى البرى بكركر حيث تقوم فرق الدعم من الجمعية بتقديم كافة المساعدات الطبية ، والدعم النفسى ، والإيواء ، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية والمجتمعية واللوجستية ، وخاصة تسهيل التنقلات والحركة للوافدين من الأخوة السودانيين والجنسيات الأخرى ، ولاسيما للأطفال وكبار السن للوصول إلى المقاصد المطلوبة لهم سواء للقاهرة أو المحافظات الأخرى .

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع العميد عصام محمد على مسئول الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بأسوان ، بجانب مسئولي الشركة المنفذة للمشروع ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات .

جهود متعددة

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة والمتابعة الجادة للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة .

وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بنسب إنجاز هذا المشروع الكبير على أرض الواقع من خلال تحقيق معدلات تنفيذ ببرنامج زمنى مضغوط للوصول إلى إنهاء المرحلة الأولى من المشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم فى المستوى السطحى منه ، والذى يشمل طريق الكورنيش بطول 4 كم ، بجانب الأرضيات والمشايات والبلدورات للأرصفة ، وأيضاً البلكونات والبرجولات والمقاعد والأسوار ، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى والزراعات والإنارة واللوحات الإعلانية وغيرها .