محافظ أسوان يلتقي رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة رحاب على رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأسوان ، والتابعة لرئاسة الجمهورية وذلك في حضور العميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد ، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة .

ويأتي ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان وذلك ضمن المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

الرقابة الصحية

وقد تناول اللقاء المتابعة الجارية لمعايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب حيث سيتم ذلك بإشراف هيئة الرقابة والاعتماد برئاسة الدكتور أحمد طه .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات ، و 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها ، ودخولها التشغيل التجريبى ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و 150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وأشاد المحافظ بالدور القومى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية ، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية .

التأمين الصحى الشامل

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة رحاب على بأن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعد هيئة حكومية مصرية تتبع رئيس الجمهورية ، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كأحد الأعمدة الثلاث الرئيسية ( هيئة التأمين ، هيئة الرعاية ، هيئة الرقابة ) لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

ولفتت رحاب على إلى أن الهيئة تعتبر هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتى بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض .