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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة رحاب على رئيس فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأسوان ، والتابعة لرئاسة الجمهورية وذلك في حضور العميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد ، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة .

ويأتي ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان وذلك ضمن المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

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الرقابة الصحية

وقد تناول اللقاء المتابعة الجارية لمعايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب حيث سيتم ذلك بإشراف هيئة الرقابة والاعتماد برئاسة الدكتور أحمد طه .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات ، و 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها ، ودخولها التشغيل التجريبى ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و 150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وأشاد المحافظ بالدور القومى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية ، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية .

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التأمين الصحى الشامل

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة رحاب على بأن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعد هيئة حكومية مصرية تتبع رئيس الجمهورية ، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كأحد الأعمدة الثلاث الرئيسية ( هيئة التأمين ، هيئة الرعاية ، هيئة الرقابة ) لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

ولفتت رحاب على إلى أن الهيئة تعتبر هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتى بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض .

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