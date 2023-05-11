محافظ أسوان يوجه بزيادة معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء إيهاب خضر لاستعراض مشروعات الصرف الصحى بالمرحلة الأولى داخل 79 قرية مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، بجانب عرض مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023.

وحضر اللقاء المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة بأسوان، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، بجانب مسئولى الهيئة.

وخلال اللقاء، قدم اللواء أشرف عطية، شكره لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار ، وللواء إيهاب خضر، وفريق العمل على جهودهم الملموسة فى تنفيذ العديد من المشروعات على أرض أسوان .

حياة كريمة

وأوضح أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو غيرها من المشروعات الأخرى المتعلقة بإحلال وتجديد البنية التحتية لمدن المحافظة جاءت بعد مرور سنوات عديدة تهالكت فيها الشبكات والمحطات، ولأول مرة وبتوجيهات من الرئيس السيسى ، وبمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتم تنفيذ هذه المشروعات غير المسبوقة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أهمية زيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة، مع إيجاد الحلول الجذرية للمناطق الساخنة سواء لمشاكل مياه الشرب أو الصرف الصحى، إضافةً إلى إعادة إحياء تشغيل آبار الشلال بعد رفع كفاءتها وصيانتها لتنويع مصادر المياه للحد من مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق داخل مدينة أسوان.

معدلات إنجاز

فيما أوضح اللواء إيهاب خضر، أن وزارة الإسكان تدعم الخطوات السريعة والناجزة لمحافظة أسوان من أجل تحسين أداء وشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ، وهو الذى يتوازى مع جهود الدولة لإحلال وتجديد البنية التحتية ، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها الأولى بإجمالى شبكات 900 كم ، و 25 محطة معالجة ، و 96 محطة رفع بإجمالى تكلفة 6.8 مليار جنيه ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 14 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية الحالية باعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف أننا سنسرع الخطى لإيجاد حلول جذرية للمناطق الساخنة ، بجانب تحويل الدراسة العلمية المتعلقة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان إلى مشروعات تستهدف تنويع مصادر المياه من آبار الشلال، إضافة إلى طرح بعضها للاستثمار للحد من هذه المشكلة المتراكمة.