محافظ أسوان يشيد بالقافلة الطبية لـ«حماة الوطن» للكشف على 3 آلاف مواطن بدراو

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد القافلة الطبية بمستشفى دراو المركزى، والذى ضم ناريمان الرفاعى أمين عام التضامن الاجتماعى بحزب حماة الوطن، وعمر الجهينى رئيس قطاع خدمة المواطنين بالحزب ، والدكتور سامح عرب مسئول مؤسسة " روتار إكت كمبيت " بالإسكندرية ، وأيضاً ياسين عبد الصبور أمين عام الحزب بأسوان ، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى ، والدكتور طارق ثروت مدير عام مستشفى دراو المركزى .

ويأتي ذلك استكمالاً للجهود التى تقوم بها المحافظة مع شركاء التنمية لتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء من المرضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

قافلة طبية

حيث ينظم هذه القافلة الطبية على مدار 4 أيام ، والتى تضم 33 طبيبًا فى التخصصات العلاجية المختلفة ، وكذا أطقم الفنيين من التمريض والمعامل والإداريين حزب حماة الوطن بالتنسيق مع مؤسسة " روتار إكت كمبيت " ، فضلاً عن مديرية الصحة بأسوان .

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى لحزب حماة الوطن ومؤسسة " روتار إكت كمبيت " فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى .

وأوضح المحافظ بأن هذه القافلة الطبية تستهدف الكشف على حوالى3 ألاف مواطن ، بجانب صرف الأدوية مجاناً ، علاوة على إجراء العمليات الجراحية المتنوعة بمستشفى دراو المركزى ، والذى يأتي ضمن 11 مستشفى جارى إحلالها وتجديدها وتشطيبها وتجهيزها ، بجانب 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

أنشطة وجهود

وكان قد إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس محمد نصر الدين ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات وذلك فى حضور نواب الرئيس التنفيذي لخدمه العملاء ، وللشئون الفنية والتجارية للشئون والمالية ، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الموارد البشرية ، والدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ.

وقد أعلن اللواء أشرف عطية عن أنه تم الإتفاق على تقديم خدمة الواى فاى مجاناً للإنترنت فائق السرعة للأفواج السياحية والزائرة والمواطنين بالسوق السياحى وميدان المحطة والمواقع والحدائق بواجهة المدينة ، والتي شهدت تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل بهدف ربط السائح بتطبيقات تكنولوجية حديثة تتضمن الترحيب به وتعريفه بالمعالم والمقومات السياحية لأسوان للتسويق والترويج السياحى لها.