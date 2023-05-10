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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

قومي المرأة بأسوان: تنظم 29 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 29 من جلسات الدوار والتى استهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى والسباعية والمحاميد ووادى عبادى الرضوانية والإيمان والشهامة والصعايدة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى كوم أمبو قبلى والعباسية والعرب والبصالى و 7 قبلى بمركز كوم أمبو.

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 جلسات الدوار

وأوضحت هدى مصطفى أنه تم استكمال تنفيذ سلسلة الدورات التدريبية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية والتى تستهدف تدريب عدد 300 سيدة وفتاة يومياً بقرى قرشة والعلاقى وكلابشة وأبوهور ومرواو ومريا وجرف حسين بمركز نصر النوبة .

وأضافت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن الدورات التدريبية تشمل تنفيذ أعمال الخوص والعرجون ومكرميات ، بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات إنتاجية تساهم فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية.

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة".

 وكلف محافظ أسوان فى بيان باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها أولاً بأول وضمان الانتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة.

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حياة كريمة

من جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى تفقد عدد 35 من المشروعات الجارية بقريتى الدكة وأبو هور وتوابعهما بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 20 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين.

 ولفت إلى تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بأبوهور وتوابعها ، وتطوير مركز شباب الأمبركاب بنسب 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بالدكة بنسبة 98 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء الملعب القانونى بدابود ، ووحدة إسعاف دابود بنسبة 95% لكل منهما ، بجانب متابعة مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وتنفيذ شبكات وخطوط الصرف الصحى بأبو هور وتوابعها بنسب 90 %.

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