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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الجولات الميدانية على مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة".

وكلف محافظ أسوان فى بيان باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها أولاً بأول وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة.

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مشروعات حياة كريمة

من جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى تفقد عدد 35 من المشروعات الجارية بقريتى الدكة وأبو هور وتوابعهما بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 20 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين.

ولفت إلى تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بأبوهور وتوابعها ، وتطوير مركز شباب الأمبركاب بنسب 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بالدكة بنسبة 98 % لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء الملعب القانونى بدابود ، ووحدة إسعاف دابود بنسبة 95% لكل منهما ، بجانب متابعة مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وتنفيذ شبكات وخطوط الصرف الصحى بأبو هور وتوابعها بنسب 90 %.

وقال رئيس وحدة حياة كريمة إنه تم تفقد مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالسيالة ، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالدكة بنسب 85 % ، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبوهور بنسبة 75 % .

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها، علاوة على إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين .

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مشروعات

وأضاف ناجح مصطفى أنه جارى إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية بالقريتين وعرضها على المحافظ، وذلك لإصدار التعليمات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد ضم المهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والمهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربى لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة.

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