محافظ أسوان: حلول هندسية لترميم بيت العقاد تمهيدا للعرض على رئيس الوزراء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد الجابرى عميد معهد المواد بالمركز القومى لبحوث الإسكان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد نور مدير عام الإسكان.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إيفاد لجنة عليا مشتركة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد.



بيت العقاد

وعقب عرض ملخص عن توصيات المعاينة الظاهرية للجنة أكد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية بعد عقد إجتماع عاجل خلال الأسبوع الحالي بالقاهرة يضم كافة أعضاء اللجنة المشكلة بتكليفات من دولة رئيس الوزراء لمعاينة بيت العقاد ، والوصول إلى حلول علمية وهندسية لترميمه، وتحويله إلى متحف ومزار سياحى حيث سيتم الوصول للحل العلمى والهندسى الأمثل بعد المعاينات التى قام بها مسئولى المركز القومى لبحوث الإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وإستشارى كلية الهندسة بجامعة أسوان.

وأشار المحافظ إلى أنه بعد الوصول للحل العلمى والهندسى الأمثل سيتم عرضه على دولة رئيس الوزراء لإتخاذ القرار النهائى فيما يخص ترميم بيت العقاد ، وهو الذى يعكس إهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب ، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد.

الحوائط الخرسانية

جدير بالذكر أن بيت العقاد تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 270 متر بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وأول وثانى وسطح، وله واجهة واحدة، ومحاط بـ 2 مبنى منهارين، وظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى لبيت العقاد، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار ، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً .