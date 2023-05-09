عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: حلول هندسية لترميم بيت العقاد تمهيدا للعرض على رئيس الوزراء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد الجابرى عميد معهد المواد بالمركز القومى لبحوث الإسكان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد نور مدير عام الإسكان

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إيفاد لجنة عليا مشتركة للمعاينة الميدانية لبيت العقاد. 
 

محافظ أسوان يشيد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث في توعية المرأة الريفية

بيت العقاد 

وعقب عرض ملخص عن توصيات المعاينة الظاهرية للجنة أكد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية بعد عقد إجتماع عاجل خلال الأسبوع الحالي بالقاهرة يضم كافة أعضاء اللجنة المشكلة بتكليفات من دولة رئيس الوزراء لمعاينة بيت العقاد ، والوصول إلى حلول علمية وهندسية لترميمه، وتحويله إلى متحف ومزار سياحى حيث سيتم الوصول للحل العلمى والهندسى الأمثل بعد المعاينات التى قام بها مسئولى المركز القومى لبحوث الإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وإستشارى كلية الهندسة بجامعة أسوان.

وأشار المحافظ إلى أنه بعد الوصول للحل العلمى والهندسى الأمثل سيتم عرضه على دولة رئيس الوزراء لإتخاذ القرار النهائى فيما يخص ترميم بيت العقاد ، وهو الذى يعكس إهتمام الدولة بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب ، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد. 

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

الحوائط الخرسانية

جدير بالذكر أن بيت العقاد تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 270 متر بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملى، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضى، وأول وثانى وسطح، وله واجهة واحدة، ومحاط بـ 2 مبنى منهارين، وظهر هبوط فى أرضية الدور الأرضى لبيت العقاد، وشروخ بالحوائط فى كل الأدوار ، وخاصة فى الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نتنياهو عن استمرار قصف غزة: مستعدون لخوض معركة متعددة الجبهات

بعد تهديدات روسيا.. أمريكا تكشف حقيقة اقتراب نشوب حرب نووية

متى يقع الطلاق عند الغضب؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا

تحت 80 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بمواصفات مميزة| صور

بعد تتويجه.. ماذا سيحدث عند وفاة الملك تشارلز ومن يحكم بريطانيا بعده؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

فيديو

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ