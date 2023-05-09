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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشيد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث في توعية المرأة الريفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية دور البحث العلمى فى كافة مجالات العمل العام من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية للمزايا النسبية، والعمل على الإستفادة القصوى من المنتجات الزراعية والصناعية ، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية المتنوعة التي تذخر بها المحافظة.

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون البناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث فى تنفيذ قوافل التوعية للمرأة الريفية والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها من خلال التدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو الذى يتطلب الاستمرارية فى مجالات أخرى من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين. 

 المركز القومى للبحوث

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتورة أحلام أحمد حسن ، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً دعاء فتحى مديرة وحدة تكافؤ الفرص حيث يضم الوفد أساتذة وخبراء متخصصين فى التوعية والتدريب على إقامة مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة وأسرتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة اقتصادياً لتحسين معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى حياة كريمة.

وأشار أشرف عطية إلى أنه بالتوازى سيتم إستثمار المراكز والمعامل البحثية بنطاق المحافظة للعمل على زيادة إنتاج وجودة المحاصيل الزراعية ، وخاصة البلح والنباتات العطرية والقصب والخضروات والفاكهة ، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات الداعمة للمزارعين ، وخاصة بقرى وادى النقرة ووادى الصعايدة مما ساهم في زيادة إنتاج عدد من المحاصيل الإستراتيجية في مقدمتها القمح، علاوة على المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وعلى هامش اللقاء أهدى وفد المركز القومى للبحوث محافظ أسوان درع المركز تقديراً لدعمه للقافلة التوعوية التى تم تنفيذها على مستوى 4 قرى بمركزى نصر النوبة وكوم أمبو.

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أنشطة وجهود

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل السياحية منذ إفتتاحه فى عام 2014 وذلك بهدف إستيعاب الوافدين حيث تم وضع الشمندورات المضيئة فى المسافة بين مينائى حجر الشمس بقسطل ، وأبو سمبل. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية ، وذلك عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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