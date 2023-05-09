محافظ أسوان:لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبوسمبل السياحية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل السياحية منذ إفتتاحه فى عام 2014 وذلك بهدف إستيعاب الوافدين حيث تم وضع الشمندورات المضيئة فى المسافة بين مينائى حجر الشمس بقسطل ، وأبو سمبل.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية ، وذلك عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر.

تشغيل العبارات

تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبوسمبل

ولفت المحافظ إلى أنه بناءاً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة فقد قامت المحافظة أيضاً بتركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ، وشباب المتطوعيين لتعاونها الكبير مع الأجهزة الحكومية مما ساهم فى تخفيف المعاناة عن الوافدين من دولة السودان.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن موقف كركر الدولى يشهد جهود مكثفة للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل كافة العقبات ، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية ، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى .

جهود وأنشطة

تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبوسمبل

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بنطاق حى غرب المدينة وذلك بمساحة إجمالية 1200 م2 ، بجانب إيقاف أعمال البناء لحالة بدون ترخيص.