عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان:لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبوسمبل السياحية

تشغيل العبارات بين
تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبوسمبل

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم لأول مرة تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل السياحية منذ إفتتاحه فى عام 2014 وذلك بهدف إستيعاب الوافدين حيث تم وضع الشمندورات المضيئة فى المسافة بين مينائى حجر الشمس بقسطل ، وأبو سمبل. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة فى ظل تداعيات الأزمة الحالية ، وذلك عبر المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الموقف الدولى بكركر. 

محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 36 مشروعا في قرية الكاجوج بكوم أمبو

منطقة أسوان الأزهرية تواصل الدراسة بالمرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية

تشغيل العبارات

تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبوسمبل

ولفت المحافظ إلى أنه بناءاً على تكليفات القيادة السياسية والحكومة فقد قامت المحافظة أيضاً بتركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة. 

وأشاد محافظ أسوان بجهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ، وشباب المتطوعيين لتعاونها الكبير مع الأجهزة الحكومية مما ساهم فى تخفيف المعاناة عن الوافدين من دولة السودان.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن موقف كركر الدولى يشهد جهود مكثفة للتيسير والتسهيل على القادمين من السودان من خلال الحافلات وذلك بتذليل كافة العقبات ، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية ومياه الشرب ووسائل النقل من الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية ، وكذا الخدمات الترفيهية للأطفال أو النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أو غيرها من الخدمات الأخرى .

تعليم أسوان: انتظام سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وكيل تعليم أسوان يتابع بدء إمتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية

جهود وأنشطة

تشغيل العبارات بين مينائى قسطل وأبوسمبل

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بنطاق حى غرب المدينة وذلك بمساحة إجمالية 1200 م2 ، بجانب إيقاف أعمال البناء لحالة بدون ترخيص.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

بواسطة سفينة مصرية| وصول العالقين المصريين من ميناء بورتسودان

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يكرم الطلاب المتفوقين والأمهات المثاليات ودعم 5 عرائس من الأيتام

ترشيحاتنا

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

الأطرش: الأقارب هم الأحق بالوصاية على مال اليتيم وليس الأم لهذا السبب

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

تعليق قاس من الصين على طرد دبلوماسي كندي من البلاد.. القصة الكاملة

بشرى للمهندسين وهيكلة المجلس الأعلى للجامعات وخفض الكليات النظرية.. اعرف الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ