وكيل تعليم أسوان يتابع بدء إمتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية

تابع عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من لجان إدارة أسوان التعليمية ، وذلك طبقاً للجداول المعلنة والمعتمدة ، ورافقه فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وذلك فى ضوء توجيهات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقد بدأت جولة المتابعة بتفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد محمد دياب الاعدادية المشتركة بالأعقاب، حيث يؤدى طلاب الصف الأول والثانى الاعدادى الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف ،واطمأن السيد وكيل الوزارة على جودة ورقة الطباعة ومستوى أسئلة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

امتحانات

كما تابع امتحانات صفوف النقل بمدرسة الأعقاب بحرى الابتدائية حيث يؤدى طلاب الصف الرابع الامتحان فى مادة اللغة العربية، وطلاب الصف الخامس الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة العلوم.

وعقب ذلك توجه عبد الكريم لطفى إلى مدرسة الأعقاب الإعدادية القديمة المشتركة، وتابع توافر الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان داخل اللجان وحسن سير العمل داخل الكنترول ، ثم توجه لطفى لمتابعة لجان امتحانات مدرستى الشهيد حسين ابراهيم محمد مدنى الابتدائية والشهيد عبد العظيم فضل الابتدائية، وخلال حديثه مع أبنائه التلاميذ والطلاب بالمدرستين ، أكد الطلاب أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة، كما أن مستوى الامتحان جيد ومن المنهج الدراسى وخلال جولته بكنترولى المدرستين، مطمئناً على حسن سير العمل بهما .

وإستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى ومدرسة أنس الوجود الاعدادية المشتركة وتابع أداء الطلاب للامتحانات ، وتفقد حجرات الكنترول والسجلات الخاصة به حيث أكد على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة للطلاب داخل اللجان ، مع التصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب الطلاب.

صفوف النقل

واختتم لطفى جولته اليوم بمتابعة امتحانات مدرسة التمريض بالنفق بحضور الدكتورة كريمة جابر مدير مدرسة التمريض حيث اطمأن على انتظام العملية الامتحانية وتوافر الأجواء المناسبة داخل اللجان، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم اليوم بمحافظة أسوان، يبلغ ١٧٠ ألفا و ٩١٣ طالباً وطالبة، بواقع ١٠٨ ألف و١٠ تلميذ وتلميذة بالصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، و ٥٩ ألفا و٤١ طالباً وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى (١٢٨٠) طالباً وطالبة بمدارس التربية الخاصة "صم وضعاف سمع - مكفوفين - تربية فكرية"، و(٢٥٨٢) بصفوف التعليم المجتمعى.كل الأمنيات بالتوفيق للجميع.