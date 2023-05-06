عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم أسوان يتابع بدء إمتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية

أنشطة تعليمية بتعليم
أنشطة تعليمية بتعليم أسوان

تابع عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من لجان إدارة أسوان التعليمية ، وذلك طبقاً للجداول المعلنة والمعتمدة ، ورافقه فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وذلك فى ضوء توجيهات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان

وقد بدأت جولة المتابعة بتفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد محمد دياب الاعدادية المشتركة بالأعقاب، حيث يؤدى طلاب الصف الأول والثانى الاعدادى الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء  لمدة ساعتان ونصف ،واطمأن السيد وكيل الوزارة على جودة ورقة الطباعة ومستوى أسئلة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

محافظ أسوان: متابعة السرفيس والتاكسي لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

امتحانات 

كما تابع امتحانات صفوف النقل بمدرسة الأعقاب بحرى الابتدائية حيث يؤدى طلاب الصف الرابع الامتحان فى مادة اللغة العربية، وطلاب الصف الخامس الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة العلوم.

وعقب ذلك توجه عبد الكريم لطفى إلى مدرسة الأعقاب الإعدادية القديمة المشتركة، وتابع توافر الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان داخل اللجان وحسن سير العمل داخل الكنترول ، ثم توجه لطفى لمتابعة لجان امتحانات مدرستى الشهيد حسين ابراهيم محمد مدنى الابتدائية والشهيد عبد العظيم فضل الابتدائية، وخلال حديثه مع أبنائه التلاميذ والطلاب بالمدرستين ، أكد الطلاب أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة، كما أن مستوى الامتحان جيد ومن المنهج الدراسى وخلال جولته بكنترولى المدرستين، مطمئناً على حسن سير العمل بهما .

وإستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى ومدرسة أنس الوجود الاعدادية المشتركة وتابع أداء الطلاب للامتحانات ، وتفقد حجرات الكنترول والسجلات الخاصة به حيث أكد على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة للطلاب داخل اللجان ، مع التصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب الطلاب.

 صفوف النقل

واختتم لطفى جولته اليوم بمتابعة امتحانات مدرسة التمريض بالنفق بحضور الدكتورة كريمة جابر مدير مدرسة التمريض حيث اطمأن على انتظام العملية الامتحانية وتوافر الأجواء المناسبة داخل اللجان، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم اليوم بمحافظة أسوان، يبلغ ١٧٠ ألفا و ٩١٣ طالباً وطالبة، بواقع ١٠٨ ألف و١٠ تلميذ وتلميذة بالصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، و ٥٩ ألفا و٤١ طالباً وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى (١٢٨٠) طالباً وطالبة بمدارس التربية الخاصة "صم وضعاف سمع - مكفوفين - تربية فكرية"، و(٢٥٨٢) بصفوف التعليم المجتمعى.كل الأمنيات بالتوفيق للجميع.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

إقالة حسام حسن من المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

استقلال الصحافة: الحوار الوطني نقطة هامة على طريق بناء الجمهورية الجديدة

مطالب وتعديلات تشريعية لتسهيل عملها.. ماذا ينتظر قانون الجمعيات الأهلية بالحوار الوطني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ