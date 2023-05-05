محافظ أسوان: متابعة السرفيس والتاكسي لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مديرى المرور والمواقف والتموين بالمتابعة الميدانية المستمرة من خلال تكثيف الحملات على مواقف سيارات السيرفيس للأجرة ، بجانب محطات الوقود المختلفة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشنت الأجهزة التنفيذية بمختلف الوحدات المحلية ، بحملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن ، وأيضاً محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعى، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة .

السولار

كما قام رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من وضع الملصقات " الإستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيث تم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة ، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط ، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن 114 ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167 ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .