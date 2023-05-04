عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد زيادة سعر السولار .. تعريفة الركوب الجديدة بجميع مواقف أسوان

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة بأسوان

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس 4 مايو الجارى بزيادة سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر ) ، فى حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أى زيادة حيث يباع لتر البنزين 95 بسعر 11.50 جنيه ، ولتر البنزين 92 بسعر 10.25 جنيه ، ولتر البنزين 80 بسعر 8.75 جنيه ، فضلاً عن تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات عند 6000 جنيه / طن ، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية المختلفة.

وننشر في صدى " صدى البلد " التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية لسيارات السيرفيس والتاكسى بمراكز ومدن محافظة أسوان .

إزالة 74 حالة تعدى على الأراضي في أسوان

تعريفة التاكسي الجديدة 2023

التعريفة الجديدة بأسوان 

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10 % مع جبر الكسور لأقرب 50 قرش منعاً لحدوث أي مناوشات أو إختلافات بين الركاب والسائقين ، وذلك طبقاً للنموذج المعد فى هذا الشأن .

وفيما يتعلق بسيارات التاكسى 2023 ، فقد تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ 7 جنيه داخل نطاق مركز ومدينة أسوان ، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ 3 جنيه، وتزداد بنسبة 25٪ من إجمالى المبلغ المستحق.

التعريفة الجديدة بأسوان 

وقد تم تحديد تعريفة أجور سيارات التاكسى بنطاق مركز ومدينة أسوان سواء من محطة السكك الحديدية إلى المطار أو الجامعة أو صحارى أو غيرها من المناطق والأحياء السكنية ، وكذا من موقف الأقاليم والنفق ومنطقة السيل للمناطق السكنية وذلك بزيادة لا تتجاوز 10 % عما كان يتم في الفترة السابقة .

محافظ أسوان يتابع ميدانياً التعريفة الركوب الجديدة بمحطات الوقود وموقف الأقاليم

سعر السولار

التعريفة الجديدة بأسوان 

بينما كانت الزيادة في تعريفة الركوب الجديدة بخطوط السير الداخلية بمتوسط 50 قرش فقط ، وفقاً لما يتعلق بجبر الكسور لأقرب 50 قرش لتلافى أي إختلافات بين الركاب والسائقين حيث أنه في خطوط السير داخل مدينة أسوان ممثلة من موقف الأقاليم أو النفق أو السيل أو كوبرى الشيخ عيسى أو الكوبانية إلى باقى المناطق والأحياء السكنية والقرى تم الزيادة بمتوسط الـ 50 قرش .

التعريفة الجديدة بأسوان 

وفى خطوط السير بين المدن والمراكز من أسوان إلى إدفو أو كوم أمبو أو نصر النوبة أو دراو فقد تم تحديد التعريفة الجديدة بما لا يتجاوز الـ 10 % عما كان موجود سابقاً .

التعريفة الجديدة بأسوان 

كما أنه في خطوط السير بين مدن ومراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، وباقى مدن ومراكز مختلف محافظات الجمهورية فقد تم تحديد التعريفة الجديدة لها أيضاَ بزيادة لا تتجاوز 10 % .

التعريفة الجديدة بأسوان 
التعريفة الجديدة بأسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان سعر السولار سعر السولار الجديد أسعار تعريفة الركوب أسعار تعريفة الركوب الجديدة تعريفة التاكسي الجديدة 2023 تعريفة التاكسي الجديدة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

موضوعات متعلقة

إزالة 74 حالة تعدى على الأراضي في أسوان

ترشيحاتنا

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ