بعد زيادة سعر السولار .. تعريفة الركوب الجديدة بجميع مواقف أسوان

قامت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس 4 مايو الجارى بزيادة سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر ) ، فى حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أى زيادة حيث يباع لتر البنزين 95 بسعر 11.50 جنيه ، ولتر البنزين 92 بسعر 10.25 جنيه ، ولتر البنزين 80 بسعر 8.75 جنيه ، فضلاً عن تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات عند 6000 جنيه / طن ، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية المختلفة.

وننشر في صدى " صدى البلد " التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية لسيارات السيرفيس والتاكسى بمراكز ومدن محافظة أسوان .

تعريفة التاكسي الجديدة 2023

التعريفة الجديدة بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10 % مع جبر الكسور لأقرب 50 قرش منعاً لحدوث أي مناوشات أو إختلافات بين الركاب والسائقين ، وذلك طبقاً للنموذج المعد فى هذا الشأن .

وفيما يتعلق بسيارات التاكسى 2023 ، فقد تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ 7 جنيه داخل نطاق مركز ومدينة أسوان ، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ 3 جنيه، وتزداد بنسبة 25٪ من إجمالى المبلغ المستحق.

التعريفة الجديدة بأسوان

وقد تم تحديد تعريفة أجور سيارات التاكسى بنطاق مركز ومدينة أسوان سواء من محطة السكك الحديدية إلى المطار أو الجامعة أو صحارى أو غيرها من المناطق والأحياء السكنية ، وكذا من موقف الأقاليم والنفق ومنطقة السيل للمناطق السكنية وذلك بزيادة لا تتجاوز 10 % عما كان يتم في الفترة السابقة .

سعر السولار

التعريفة الجديدة بأسوان

بينما كانت الزيادة في تعريفة الركوب الجديدة بخطوط السير الداخلية بمتوسط 50 قرش فقط ، وفقاً لما يتعلق بجبر الكسور لأقرب 50 قرش لتلافى أي إختلافات بين الركاب والسائقين حيث أنه في خطوط السير داخل مدينة أسوان ممثلة من موقف الأقاليم أو النفق أو السيل أو كوبرى الشيخ عيسى أو الكوبانية إلى باقى المناطق والأحياء السكنية والقرى تم الزيادة بمتوسط الـ 50 قرش .

التعريفة الجديدة بأسوان

وفى خطوط السير بين المدن والمراكز من أسوان إلى إدفو أو كوم أمبو أو نصر النوبة أو دراو فقد تم تحديد التعريفة الجديدة بما لا يتجاوز الـ 10 % عما كان موجود سابقاً .

التعريفة الجديدة بأسوان

كما أنه في خطوط السير بين مدن ومراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، وباقى مدن ومراكز مختلف محافظات الجمهورية فقد تم تحديد التعريفة الجديدة لها أيضاَ بزيادة لا تتجاوز 10 % .

التعريفة الجديدة بأسوان