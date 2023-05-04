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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 74 حالة تعدى على الأراضي في أسوان

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات ، والمتابعة المستمرة لجهود تنظيم القوافل الطبية بالمراكز والمدن .

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إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية من خلال رصد حالات التعدى بقرية الرمادى قبلى بمساحة ٧٠م٢ ، وقرية الكلح شرق بمساحة ٢٠م٢ ، وأيضاً قرية الحجز بحرى بمساحة ٩٩م٢ ، كما قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 25 حالة إشغال ، وتحرير المحاضر اللازمة ، بجانب مصادرة 10 عربات للبائعين المتعدين على الطريق العام .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ 4 قرارات إزالة لسدود على مخرات السيول ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بالإشراف على أعمال القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية بالمدينة والتى إستمرت على مدار يومين متتاليين شاملة كافة التخصصات الطبية لكل الفئات العمرية وسط إقبال كبير وملحوظ من الأهالى لتلقى الخدمة الطبية والعلاجية بالدرجة العالية المطلوبة .

 

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هذا ويستكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 29 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب ، وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى والسباعية والمحاميد ووادى عبادى الرضوانية والإيمان والشهامة والصعايدة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى كوم أمبو قبلى والعباسية والعرب والبصالى و 7 قبلى بمركز كوم أمبو .

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