وزير الصحة ومحافظ أسوان يتابعان استقبال الوافدين من السودان

وسط إشادة وشكر من الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة بما لمسوه من إهتمام ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة أجهزة الدولة المصرية من خلال سلسلة الخدمات التى تم ويتم تقديمها فى ملحمة إنسانية عظيمة تضافرت فيها الجهود الحكومية والمجتمعية للمساهمة فى تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع مستجدات الأحداث الجارية أولاً بأول.

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معبر أرقين الحدودى ومستشفى أبوسمبل وموقف كركر جنوب أسوان، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع النازحين القادمين من دولة السودان.

الأشقاء السودانيون

استهل وزير الصحة والسكان ومحافظ أسوان جولتهم بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى ، وأدار الوزير والمحافظ حواراً مع المرضى ومرافقيهم من الأشقاء السودانيين أو المصريين حيث استمعا لمطالبهم واحتياجاتهم، بجانب الإطمئنان على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها بالجودة العالية لجميع الجنسيات داخل هذا الصرح الطبى الذى يضم 29 سرير ، فضلاً عن العيادات الخارجية ، والصيدلية وأقسام العناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى، والمخصصة لاستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وعقب ذلك زار الدكتور خالد عبد الغفار واللواء أشرف عطية، معبر آرقين البرى الدولى حيث تم متابعة ما تقوم به الفرق الطبية لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهرى فى عيادات الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية ، والكشف عن أى أمراض معدية، ويتم تسليم كل فرد كارت مراقبة صحية ، متضمن عنوان مقر إقامته فى مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول ، مع رفع درجة الترصد فى عيادات الحجر الصحى ، وزيادة أعداد الطواقم الطبية بها ، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

معبر ارقين

والرعاية الصحية والمحافظة ، والرعاية الطبية في مجال الطب الباطنة ، والأطفال ، والطالبات ، حالات مرضية ، كما تم رفع عدد العيادات المتنقلة فى منافذ ، دائرة الطب الوقائى بأسوان الحدودية ، وإتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض ، دورات تدريبية مستمرة لتدريب الفرق الطبية الفرق المتواجدة ونواقل. الأمراض المعدية من خلال قطاع وقوافل الحجر الصحى والتعقيم.

وأختتم وزارة الصحة و الزراعة و الزراعة و الزراعة و الزراعة و الزراعة و الزراعة و الزراعة و الزراعة و الزراعة و الزراعة الأطباء والتمريض لخدمات العلاجية ، يقع في نطاق الإسعاف والهلال الأحمر المصرى وشباب المتطوعة ، بجانب وجود غرفة للتدخل السريع والمواقف الطارئة ، بالإضافة إلى الانتقال السريع ، بالإضافة إلى الخدمات في أعمال التطهير والتعقيم ، وداخلها ، وداخلها ، ووزارة السياحة ، وداخلها ، وهيئة النقل بين الشركات السياحية أوقات مناسبة.