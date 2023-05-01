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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة القيادات لإجراء تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة القيادات؛ لإجراء المقابلات الشخصية المباشرة من أجل تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية من المرشحين المطلوب التجديد لهم سنويا.

 

وتضم مديرى عموم إدارات الأمن، وشئون مكتب المحافظ، والتخطيط والتنمية العمرانية، والتنمية الريفية، وشئون البيئة، والشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

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رؤية المحافظة 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه فى إطار رؤية المحافظة للارتقاء بمنظومة العمل ودعمها بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية تم إجراء هذا التقييم لاختيار أفضل العناصر والأكفاء والأنسب منهم ، لا إلى أن التجديد لمديرى العموم يرتكز على قياس مدى قدرة وكفاءة كل مدير عام على امتلاك المهارات والأدوات الشخصية اللازمة للإدارة السليمة والرشيدة ، وهو الذى يتوازى مع قدرته على الرؤية المستقبلية والإبتكار والإبداع فى دعم منظومة العمل لديه ، فضلاً عن توافر صفات النزاهة والالتزام الإدارى والشخصى من خلال الجهات الرقابية والأمنية. 

 

وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة للقيادات الجديدة يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات ، حتى تستطيع الإلمام بمهامهم ، ليصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات .

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لجنة القيادات

هذا وتواصل محافظة أسوان تلقى طلبات التقدم للمشاركة فى الدورة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية. 

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " آلية التقدم فى هذه المبادرة الوطنية فى معلومات على النحو التالى: 

1- يتم التقدم للمشروعات عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة http://www.sgg.eg.

2- تستضيف مدينة أسوان منتصف شهر مايو الجارى، مؤتمر المشروعات الخضراء والذكية، لمناقشة ومراجعة كافة المشروعات الخضراء والذكية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة http://www.sgg.eg التى سيتقدم بها أصحابها من أجل إختيار أفضل هذه المشروعات ، والمشاركة بها في الدورة الثانية لهذه المبادرة الوطنية.

3- يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

4- كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولي المديريات الخدمية بالتقدم بـ 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم في هذه المديريات لإدراجها ضمن المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الموسع طبقاً للإشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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