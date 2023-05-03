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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم أسوان يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بمجمع التربية الخاصة

حفل قادرون بإختلاف
حفل قادرون بإختلاف بتعليم أسوان

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم احتفالية " قادرون باختلاف" والتى نظمتها المديرية ، ممثلة فى إدارة التربية الخاصة وتوجيه التربية الموسيقية، على مسرح مجمع التربية الخاصة، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وأحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة ، وهناء أحمد جلال موجه عام التربية الموسيقية ، بجانب عدد من القيادات التعليمية ومسئولى التربية الخاصة ، وكذلك بعض أولياء أمور الطلاب وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ويأتى تنظيم الاحتفالية فى ظل اهتمام وزارة التربية والتعليم بتقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوى الهمم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم حيث يتم تنظيم احتفالية بكل محافظة تمهيداً لإقامة احتفالية كبرى بالوزارة لتكريم هؤلاء الطلاب وأسرهم.

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قادرون باختلاف

حفل قادرون بإختلاف بتعليم أسوان

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالبة حبيبة ، وقام الكورال الموسيقى بعزف السلام الجمهورى، بعدها توالت الفقرات الفنية والاستعراضية المنوعة التى قدمها طلاب مدارس التربية الخاصة والتى ضمت فقرة غنائية وطنية لأنشودة يا حبيبتى يا مصر ، وعزف جماعى وإلقاء شعر لطلاب مدرسة النور للمكفوفين .

كما تم استعراض "بيت العز يا بيتنا" لطلاب مدرستى الأمل للصم والنور للمكفوفين ، وعدد من الأغانى التى قدمها طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع الابتدائية والاعدادية والثانوية بأسوان وكوم امبو ، ونشيد التحدى وعزف أورج واكسيليفون وزفة نوبية لطلاب مدارس التربية الفكرية بأسوان والكاجوج.

وفى نفس السياق قام عبد الكريم لطفى بتكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى بطولة الجمهورية لكرة القدم للطلاب الصم والتى أقيمت بمدينة الأمل بمحافظة الأقصر مارس الماضى وهم زياد محمد ، وزياد سيد ، وناصر إبراهيم ، وعبد الله حربى ، وعبد الغنى عبد الستار.

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أنشطة تعليمية

وكانت الإدارة التعليمية بكوم أمبو التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان دشنت مبادرة "ازرع شجرة" وذلك داخل مدرسة المنشية الثانوية المشتركة، والذى يأتى فى ضوء المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر ". 

وجاء تدشين المبادرة فى ظل توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإستكمالاً لمتابعة الإستعدادات الجارية لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وقام أحمد سلامة مدير إدارة كوم امبو التعليمية، صباح اليوم ، بمتابعة مدرسة المنشية الثانوية المشتركة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الصفين الأول و الثانى الثانوى ، ورافقه ياسر ربيع رئيس قسم التعليم الثانوى، حيث تابع تجهيزات الكنترول وتوفير الأجواء المناسبة ليؤدى أبناؤنا الطلبة امتحاناتهم في هدوء ويسر، ووجه بضرورة تسخير كافة الامكانات المتاحة لتوفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.

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