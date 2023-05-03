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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مبادرة ازرع شجرة بمدارس أسوان

مبادرة ازرع شجرة
مبادرة ازرع شجرة بأسوان

قامت الإدارة التعليمية بكوم أمبو التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بتدشين مبادرة "ازرع شجرة" وذلك داخل مدرسة المنشية الثانوية المشتركة، وهو الذى يأتى فى ضوء المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر ". 

وجاء تدشين المبادرة فى ظل توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإستكمالاً لمتابعة الإستعدادات الجارية لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى.

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مبادرة ازرع شجرة 

وقد قام أحمد سلامة مدير إدارة كوم امبو التعليمية، صباح اليوم ، بمتابعة مدرسة المنشية الثانوية المشتركة وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الصفين الأول و الثانى الثانوى ، ورافقه ياسر ربيع رئيس قسم التعليم الثانوى ، حيث تابع تجهيزات الكنترول وتوفير الأجواء المناسبة ليؤدى أبناؤنا الطلبة امتحاناتهم في هدوء ويسر، ووجه بضرورة تسخير كافة الامكانات المتاحة لتوفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب أثناء أدائهم الإمتحانات. 

وكان قد قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمتابعة إجراءات نقل وتحميل الصناديق الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لتسليمها إلى المطبعة السرية التابعة لمطابع الشرطة، وذلك لمعاينة الصناديق ومدى مطابقتها للمواصفات تمهيداً للبدء في أعمال طباعة امتحانات هذا العام وفقاً لأعداد طلاب الثانوية العامة.

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ويتم تخزين المظاريف البلاستيكية المشمعة بالشمع الأحمر بحيث تكون أوراق أسئلة الامتحانات بداخلها ، ثم يتم توزيعها لمراكز توزيع الأسئلة بمختلف المحافظات فى إطار خطط تأمينية مشددة.

وتابع عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 ، وخلال تفقده للمطبعة السرية اطمأن عبد الكريم لطفى على كفاءة وجودة الماكينات والأجهزة، وتوافر كافة المستلزمات الورقية والمكتبية.

وشدد لطفي ، على ضرورة تجهيز المادة قبل موعد امتحانها بوقت كافِ بشأن تغليفها بطريق سليمة، ووضعها في المظاريف وفقاً للقواعد الموضوعة، وتأمينها بشكل جيد وكامل .

وكان قد قام حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بتوجيهات من مدير المديرية بجولة داخل مدرسة دراو بنات الابتدائية حيث تفقد استعدادات المدرسة لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى، وكذلك حجرة الكنترول والسجلات وتأكد من تنفيذ جميع التعليمات الواردة من المديرية بخصوص الامتحانات ‏، كما تفقد الفصول الدراسية وأعمال النظافة وإجراءات الأمن والسلامة.

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