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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل: كيف تفتح لك مراكز التوظيف الجامعية الأبواب؟

وظائف
وظائف


​لم يعد الدور التقليدي للجامعات يقتصر على منح الشهادات الأكاديمية وإلقاء المحاضرات النظرية؛ فمع التطور المتسارع في متطلبات سوق العمل العالمي والتحول الرقمي، ظهرت مراكز التوظيف الجامعية كحلقة وصل جوهرية ومحورية بين القاعات الدراسية والقطاعات المهنية.


​تُشكل هذه المراكز مظلة كاملة لبناء مهارات الطلاب، وإعدادهم لخوض التنافس المهني بكفاءة وثقة، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من معدلات البطالة بين الخريجين الجدد وتوجيه الطاقات الشبابية نحو المجالات الأكثر طلباً.
 

بوصلة التوجيه وتجسير الفجوة المهنية
​تتلخص أهمية مراكز التوظيف في قدرتها على تشخيص المهارات التي يحتاجها الطالب خلال سنوات دراسته، وتوفير برامج تدريبية تخصصية لتنمية  (المهارات الشخصية والتواصل) والمهارات التقنية المتخصصة. 

كما تقدم خدمات كتابة السيرة الذاتية بصورة احترافية، وإجراء المقابلات الوهمية  والتوجيه المهني الفردي، ​بالإضافة إلى ذلك، تنظم هذه المراكز معارض التوظيف السنوية التي تجمع بين الشركات الكبرى والطلاب، مما يتيح وفرة في فرص التدريب الصيفي والتوظيف المباشر عقب التخرج.


تصريحات الخبراء: رهان المستقبـل وركيزة للتنمية
​أكد عدد من خبراء في تصريحات خاصة لصدي البلد  على أهمية التوسع في هذه المراكز وتفعيل دورها بشكل أكثر عمقاً داخل مؤسسات التعليم العالي.
 

قال الدكتور عاصم حجازي، أن مراكز التوظيف تحول الشهادة من وثيقة ورقية إلى فرصة عمل حقيقية».


​يؤكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي والقياس والتقويم بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن مراكز التوظيف الجامعية لم تعد خياراً ترفيهياً بل ضرورة ملحة لمواكبة متطلبات العصر.


​ويرى  حجازي أن:
​"الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل كانت سبباً رئيسياً في تعثر العديد من الخريجين يأتي دور مراكز التوظيف لإعادة صياغة مهارات الطالب وقدراته وتوجيهه نحو المسار الذي يناسب ميوله وتخصصات المستقبل هي بمثابة المترجم المالي والمهني للخبرات الأكاديمية، حيث تحول الشهادة من مجرد وثيقة ورقية إلى فرصة عمل حقيقية ومستدامة."
 

​وأضاف أن النجاح الحقيقي لهذه المراكز يعتمد على إجراء دراسات ميدانية مستمرة لرصد الوظائف المستحدثة والاندماج مع مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الأخضر، لنقل هذه الرؤية للطلاب في مراحل دراسية مبكرة.
 

واشار إلي ​الدكتورة مجدي حمزة: «الشراكة المباشرة مع قطاع الأعمال هي المفتاح»
مؤكدا ضرورة الربط المؤسسي والمباشر بين مراكز التوظيف الجامعية ومؤسسات القطاع الخاص والحكومي.
 

​ويوضح حمزة قائلاً:
​"الجامعة التي لا تملك مركز توظيف فاعلاً تخسر جزءاً كبيراً من قيمتها التنافسية، الميزة الكبرى لهذه المراكز تكمن في بناء شراكات استراتيجية مع رجال الأعمال والشركات، مما يضمن توفير تدريب ميداني عملي للطالب قبل تخرجه، وبالتالي يقلل من فترة البحث عن عمل بعد الحصول على البكالوريوس أو الليسانس."
 

​وشدد حمزة على أهمية تعميم تجربة مراكز التوظيف على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية كافة، مع التركيز على دعم الطلاب في المحافظات والقاليم وعدم اقتصار هذه الخدمات على العاصمة والمحافظات الكبرى فقط.

عدم اقتصار الجامعات الجامعات الحكومية والخاصة

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