محافظ أسوان يوجه بمواصلة إزالة التعديات والاشغالات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الأنشطة والجهود المبذولة يومياً للتصدى لمختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة أولاً بأول وذلك حفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى بجميع المراكز والمدن.

ومن جانبه أكد شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بالتعاون مع مركز الشرطة تم تنفيذ حملة للإزالة الفورية لطواحين الذهب بإجمالى ثلاث حالات بمساحة 1125 م2 بحى شرق المدينة ، وفى نفس السياق أكد صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم تنفيذ حملة للإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 300 م2 بقروى توشكى.

إزالة التعديات

وأشار شوقى مصطفى إلى إستمرار أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار ، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع الأتربة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بمتوسط 15 طن يومياً.

وعلى جانب أخر أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم مواصلة المتابعة الميدانية والتصدى لإيقاف حالة تعدى بالبناء المخالف بنطاق حى جنوب المدينة ، كما تم إستمرار أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ حاويات وصناديق القمامة ، وأيضاً رفع الإشغالات بنطاق حى غرب ، بالإضافة إلى قيام رئيس قرية أبو الريش بتفقد الوحدات الصحية ومكتب الأعقاب التابع للوحدة المحليه وذلك لضمان إنتظام العمل وتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بالشكل المطلوب.

هذا وتوجد هناك جهود متواصلة تنفذها الاجهزة المعنية داخل محافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لنهو الاعمال الجارية للإستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أنشطة متنوعة

ويأتى ذلك فى ظل إطلاق المنظومة تجريبياً في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، والتى تصل إلى 11 مستشفى و 112 مركز طب أسرة ووحدة صحية بمخلفةأنحاء المحافظة .

وسوف يستفيد من المنظومة الجديدة أكثر من 1.6 مليون نسمة ، ويتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية ، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى ، وتوجد هناك تكليفات للمسئولين بضرورة دخول أى موقع خدمى يتم الإنتهاء منه للخدمة حتى يتسنى جنى المواطنين لثمار هذه الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام .