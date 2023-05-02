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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. مجلس الشباب ومجمع عمال مصر ينظمان ملتقى لتوفير 400 فرصة عمل

فرص العمل للشباب
فرص العمل للشباب

ينظم مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع مجمع عمال مصر ملتقى متخصص لتوفير 400 من فرص العمل للشباب، صباح يوم الأحد القادم بديوان عام محافظة أسوان، وهو الذى يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب وتحت رعاية اللواء أشرف عطية المحافظ. 

 ووجه اللواء أشرف عطية بتوفير أوجه الدعم للتجهيز والإعداد والتنظيم الجيد لضمان إنجاح فعاليات هذا الملتقى الهام ، مشدداً على ضرورة مواصلة السعى لدعم وتكثيف الجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص للتوسع فى تنظيم الكثير من الملتقيات والأنشطة والمبادرات الرائدة من أجل مواجهة تحديات البطالة وتأهيل وتشجيع وتحفيز الشباب الأسوانى لإقتحام سوق العمل بمختلف مجالاته وإيجاد فرص عمل حقيقية تساهم فى تحسين ظروفهم المعيشية والإقتصادية.

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 فرص عمل 

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ بأن فعاليات الملتقى يتم تنظيمها بالتنسيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات والمشروعات الإستثمارية.

وأشارت غادة أبو زيد إلى أن الملتقى يتضمن إستعراض لعدد من فرص العمل المتاحة ومنها العمل كمساعدين فنى تكييف ،  ومساعدين فنيين، وعمال تربية دواجن، وفنيين متابعة وتشغيل أجهزة ومكاينات البيفوت ، علاوة على عمال لمزرعة محاصيل زراعية ، لافتة إلى أن المشاركة فى الملتقى تكون من خلال الرابط الإلكترونى المخصص لذلك وهو (  https://docs.google.com/forms/d/1K64X-hdQSR4iioURAGGgN7-coLmpHDekYBVslojTRWg/viewform?fbclid=IwAR3-Grl1Uxm_-HqPLmwT_PP7CWqxu7hkKQAHqw3h1iiuWytWgVCaS8dep7s&edit_requested=true  ) .

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أنشطة متنوعة 

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الأنشطة والجهود المبذولة يومياً للتصدى لمختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة أولاً بأول وذلك حفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى بجميع المراكز والمدن.

ومن جانبه أكد شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بالتعاون مع مركز الشرطة تم تنفيذ حملة للإزالة الفورية لطواحين الذهب بإجمالى ثلاث حالات بمساحة 1125 م2 بحى شرق المدينة ، وفى نفس السياق أكد صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم تنفيذ حملة للإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 300 م2 بقروى توشكى.

وأشار شوقى مصطفى إلى إستمرار أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار ، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع الأتربة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بمتوسط 15 طن يومياً.

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