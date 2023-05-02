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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان تشارك بورش عمل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بوفد طلابي بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في ورش العمل المقامه بجامعة جنوب الوادي برئاسة وتحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة 4 جامعات وهي جامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج

 وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه تهدف مشاركة طلاب الجامعة إلى تعريفهم بالتحالفات الإقليمية بين الجامعات والمصانع والشركات بالصعيد لتحقيق التنمية الشاملة والعمل علي ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ويأتي ذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي والتي شملت بنودها تشجيع إقامة التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعى لإيجاد حلول علمية وبحثية مرتبطة بقضايا المجتمع والبيئة المحيطة. 

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الإستراتيجية الوطنية

فيما أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأنه تشارك الجامعة بعدد 50 طالب وطالبة وبمشاركة إتحاد طلاب الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك للمشاركة في عدد من ورش عمل لتعريف الطلاب بمفهوم الإستراتيجية الوطنية لتعليم العالي، والتي تضم ورش عمل تحت عنوان "جانب التوظيف والربط بسوق العمل" والتي يحاضر بها الدكتور أيمن فريد حمزة، وورشة عمل أخري تحت عنوان" الابتكار وريادة الأعمال" والتي حاضر بها الدكتور ماجد غنيمة. 

كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التي تستهدف تأهيل الخريجين لتلبية متطلبات العمل، وذلك من خلال ربط الطلاب بسوق العمل،وذلك من خلال إعداد الطلاب والعمل علي تدريبهم من أجل تحقيق القدرة الحقيقية علي المنافسة في سوق العمل وذلك من خلال اكسابهم مهارات تقنية وتكنولوجية بالتعاون مع الجامعات والشركات والمصانع بجنوب صعيد مصر. 

بينما أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن الإستراتيجية الوطنية معنيه بربط البحث العلمى ومخرجاته بالمجتمع والصناعه على المستوى الاقليمى، كما أنها تهدف إلى التحالفات البحثيه والعلمية بين الجامعات بمنطقه جنوب الصعيد والمناطق الصناعية ، والعمل علي تلبية إحتياجات المجتمع فى إطار تكاملي، كما يهدف اللقاء الى مناقشة القيادات الجامعية، والصناعية بالابتكار ومدى أهميته وعليه شمل الوفد عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المعنيين بالابتكار وشباب المخترعين وذلك لتعظيم وتنمية فكر ريادة الأعمال والعمل علي ربطها بمتطلبات المجتمع في ظل تطور وسائل البحث العلمي المعاصر والمستقبلى. 

والجدير بالذكر أنه تخلل المشاركة قيام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات والوفود المشاركة بزيارات ميدانية شملت معهد تقنية الإتصالات التابع لوزارة الاتصالات، وزيارة مركز عزيمة لمكافحة الادمان، كما قام وزير التعليم العالي بإفتتاح مبني (أ) بالمدن الجامعية طالبات بجامعة جنوب الوداى .

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