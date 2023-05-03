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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان:يشهد نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

جانب من نموذج محاكاة
جانب من نموذج محاكاة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الجلسة الإفتتاحية لنموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى دورته العاشرة ، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والوكيل أول اللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، بجانب اللواء دكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولى والأمانة الفنية بهيئة الرقابة الإدارية ، وجايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة USAID ، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية بأسوان ، ووسط مشاركة لـ 150طالب وطالبة من جامعة أسوان ، والأكاديمية العربية .

حيث نظمت فعاليات الجلسة هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الإقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID) ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وجامعة أسوان ، وذلك تحت رعاية محافظ أسوان .

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نموذج المحاكاة 

جانب من نموذج محاكاة

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أنه نموذج المحاكاة يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد وبتر جذوره بشكل نهائى من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى مقدم الخدمة ومتلقيها تواكباً مع الجهود الدولية فى هذا الإتجاه ، وهو الذى كان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لدى أجهزة المحافظة .

وأشار المحافظ إلى أننا فخورين بأبنائنا الطلاب والشباب لتميزهم وعرضهم الراقى والمتميز لنموذج المحاكاة ، ليثبتوا دائماً إنتماؤهم وكفاءتهم فى كافة المجالات ، ولتواصل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تميزها لتكون واجهة للدولة المصرية الحديثة فى جنوب مصر ، وخاصة فى ظل ما تشهده من طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات لوجستية وقومية وخدمية فى كافة القطاعات .

وأوضح أشرف عطية إلى أن هذا هو ما تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة حالياً لتطبيقه عملياً من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية لتحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وليتواكب ذلك أيضاً مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإدارى فى مصر ، وهو ما يتزامن مع نشر الوعى المجتمعى لمنع الفساد ومكافحته بالتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، مع الإهتمام والتركيز على طلاب الجامعة لتعزيز معرفتهم بالحوكمة ومكافحة الفساد .

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مكافحة الفساد

جانب من نموذج محاكاة

وتجدر الإشارة إلى أن نموذج المحاكاة يأتى فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 ، ويهدف لإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على قضايا مكافحة الفساد ، وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية على مصر والعالم ، مع تحليل أهم الجهود الوطنية والدولية المبذولة فى هذا الشأن من خلال العديد من الأنشطة العملية والبرامج التدريبية المكثفة وذلك من خلال أعمال النموذج الذى تم تنفيذه على مدار شهرين كاملين بواقع 90 ساعة تدريبية لبناء فكر الشباب، وصقل مهاراتهم، ورفع الوعى بمخاطر الفساد .

فضلاً عن عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس من الجامعة والأكاديمية حيث تقدم للمشاركة فى أعمال النموذج نحو  255 طالب وطالبة من جامعة أسوان والأكاديمية ، فيما شهدت فعاليات النموذج تنفيذ محاكاة لطلاب الجامعة والأكاديمية، وعرض أفلام تسجيلية للنموذج وقياس الأثر على الطلاب، علاوة على عرض حقائب لجمعية نساء الجنوب، مع عرض حدث جانبى حول دور الشباب فى مكافحة الفساد من خلال التحول الرقمى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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