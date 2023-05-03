عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة: تنفيذ 55 مشروعا لخدمة 71 مواطنا بقريتى العباسية وحجازة بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

تواصل أجهزة المحافظة سلسلة الإنجازات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة". 

وفى هذا الإطار شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة. 

أسوان.. مجلس الشباب ومجمع عمال مصر ينظمان ملتقى لتوفير 400 فرصة عمل

محافظ أسوان يوجه بمواصلة إزالة التعديات والاشغالات

حياة كريمة 

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 55 من المشروعات الجارية بقريتى العباسية وحجازة وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتى تخدم 71,5 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين ، مشيراً إلى تفقد مشروعات تبطين ترعتى طلعت 1 و2 ، وإنشاء محطة الرفع ، وإحلال وتجديد المحولات وأعمدة الكهرباء بقرية العباسية وتوابعها. 

بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الإبتدائية وكوبرى ترعة نجع العرب وإنشاء لوحة توزيع الكهرباء ورفع كفاءة مركز الشباب بقرية حجازة ، فضلاً عن تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بإجمالى 34 مشروع بقرية العباسية و 21 مشروع بقرية حجازة حيث تراوحت نسب التنفيذ فى مختلف المشروعات ما بين 60 إلى 100 %. 

وزير الصحة ومحافظ أسوان يتابعان استقبال الوافدين من السودان

تعرف على مشروعات حياة كريمة داخل قرية الدكة بنصر النوبة شمال أسوان

مشروعات عملاقة

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، علاوة على إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين. 

وقال أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم سحب الأعمال من الجهة المنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية وادى خريت بمركز نصر النوبة وإسنادها لجهة أخرى لإستئناف الأعمال ورفع نسب التنفيذ ، كما أنه جارى إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية بالقريتين وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

هذا وينظم مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع مجمع عمال مصر ملتقى متخصص لتوفير 400 من فرص العمل للشباب وذلك صباح يوم الأحد القادم بديوان عام المحافظة، وهو الذى يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

جريمة هزت الرأي العام بالشرقية|المتهم بالاعتداء على ابنته عدة مرات يروي تفاصيل مأساوية

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

ضياء رشوان يكشف: المفرج عنهم سيشاركون في الحوار الوطني.. والانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

أسوان.. مجلس الشباب ومجمع عمال مصر ينظمان ملتقى لتوفير 400 فرصة عمل

ترشيحاتنا

خبيرة في البيت الأبيض تحذر من رفع أسعار الفائدة على البنوك

خلال زيارته «تاج محل»| مفتي الجمهورية: مشاهدة الآثار مشروعة ولا يحرِّمها الدين

من العاصمة الإدارية.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات مهمة

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل 2023 تقديراً للجُهد والعطاء

الجارديان: روسيا تلغي احتفالات عيد النصر في عدة مناطق تحسبا لهجمات أوكرانية

الأولى منذ الأزمة السورية.. ماذا يريد رئيس إيران من زيارته لـ دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن يحلها الكثيرون.. 13 حيوانا مخفيا في صورة الوهم البصري للفيل

ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

عوائد مرتفعة ومميزات بالجملة.. تفاصيل أحدث شهادة ادخار في مصر

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

فيديو

دكتورة محترمة بنت أصول.. موقف لـ بلوجر شهيرة يثير الإعجاب| شاهد

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ