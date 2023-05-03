حياة كريمة: تنفيذ 55 مشروعا لخدمة 71 مواطنا بقريتى العباسية وحجازة بكوم أمبو

تواصل أجهزة المحافظة سلسلة الإنجازات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة".

وفى هذا الإطار شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة.

حياة كريمة

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 55 من المشروعات الجارية بقريتى العباسية وحجازة وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتى تخدم 71,5 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين ، مشيراً إلى تفقد مشروعات تبطين ترعتى طلعت 1 و2 ، وإنشاء محطة الرفع ، وإحلال وتجديد المحولات وأعمدة الكهرباء بقرية العباسية وتوابعها.

بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الإبتدائية وكوبرى ترعة نجع العرب وإنشاء لوحة توزيع الكهرباء ورفع كفاءة مركز الشباب بقرية حجازة ، فضلاً عن تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بإجمالى 34 مشروع بقرية العباسية و 21 مشروع بقرية حجازة حيث تراوحت نسب التنفيذ فى مختلف المشروعات ما بين 60 إلى 100 %.

مشروعات عملاقة

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، علاوة على إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين.

وقال أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم سحب الأعمال من الجهة المنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية وادى خريت بمركز نصر النوبة وإسنادها لجهة أخرى لإستئناف الأعمال ورفع نسب التنفيذ ، كما أنه جارى إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكافة المشروعات الجارية بالقريتين وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

هذا وينظم مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع مجمع عمال مصر ملتقى متخصص لتوفير 400 من فرص العمل للشباب وذلك صباح يوم الأحد القادم بديوان عام المحافظة، وهو الذى يأتى فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.