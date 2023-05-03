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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات جامعة أسوان تستقبل 50 حالة سودانية وتقدم لهم العلاج بالمجان

جهود جامعة أسوان
جهود جامعة أسوان

أعلنت مستشفيات جامعة أسوان عن استقبال وعلاج ما يقرب من 50 حالة مرضية من الوافدين من دولة السودان الشقيقة .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة. 

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الوافدين

من جهته قال الدكتور أيمن عثمان بأن مستشفيات جامعة أسوان لا تدخر جهداً في إستقبال كل الحالات المرضية من السودان الشقيق وذلك في إطار الدور الإستراتيجى والقومي والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، والعمل على تقديم أوجه الدعم والمساعدات والخدمات الطبية بمستشفى الجامعى .

وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى إلى أنه مازالت المستشفيات الجامعية بأسوان تفتح ذراعيها لتقديم خدمتها الطبية للأخوة للأشقاء الوافدين من السودان في مختلف التخصصات، وأن المستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها تعمل على قدمٍ وساق في استقبال كل الحالات المرضية مع تقديم العلاج الكامل بالمجان، وذلك بالتنسيق بين الجهات المختصة والقنصلية السودانية .

فيما أوضح الدكتور أشرف معبد بأنه حتى الآن استقبلت المستشفيات الجامعية ما يقرب من 50 حالة ما بين الأقسام المختلفة بالمستشفى الجامعي بأقسام العظام والباطنة والأطفال والعيون والجراحة العامة، وباقي الأقسام الطبية. 

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إلى أن قسم الجراحة العامة أجرى العديد من العمليات الكبرى والدقيقة للحالات الحرجة التي لا تحتمل التأخير .

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أنشطة جامعية

هذا وتحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بوفد طلابي بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في ورش العمل المقامه بجامعة جنوب الوادي برئاسة وتحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة 4 جامعات وهي جامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة سوهاج. 

 وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه تهدف مشاركة طلاب الجامعة إلى تعريفهم بالتحالفات الإقليمية بين الجامعات والمصانع والشركات بالصعيد لتحقيق التنمية الشاملة والعمل علي ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع .

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