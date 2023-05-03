انطلاق فعاليات الدورة التدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية في أسوان

انطلقت بمحافظة أسوان فعاليات الدورة التدريبية بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ضمن سلسلة الدورات التدريبية المزمع تنفيذها فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين مديرية القوى العاملة ومديرية التنظيم والإدارة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية هذه الدورات التدريبية من أجل تنمية ورفع الوعى وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل العاملين بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والهيئات وغيرها من أجهزة الجهاز الإدارى للمحافظة.

دورات تدريبية

وأشاد المحافظ بدور ذلك فى مواكبة التطور السريع فى جميع مجالات العمل العام، خاصة الجوانب المعلوماتية والإنترنت والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وبما يساهم فى صقل المهارات وإكساب الخبرات لدى العاملين من أجل تطوير مناخ العمل الإدارى وتنمية الأداء الوظيفى والمهنى وضمان إعداد كوادر بشرية وقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل المسئوليات والمهام المنوطة لهم.

من جانبه، أوضح فوزى صابر، مدير القوى العاملة، أن الدورة التدريبية يتم تنظيمها بمقر قاعة التدريب بمستشفى الصداقة الجديدة، ويشارك فيها 50 متدربا من العاملين بعدد من المنشآت والجهات الحكومية، ومنها مستشفى الصداقة الجديدة والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، ومركز الأورام، ومتحف النوبة، بالإضافة إلى مستشفى أسوان الجامعى، وقناة طيبة "الثامنة".

وقال إن الدورة التدريبية تتضمن تقديم عدد من المحاضرات والمناقشات النظرية والعملية المتخصصة لنشر التوعية بآليات وأساليب تطبيق السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل نظيفة وآمنة، والاستعداد الجيد للتعامل الفورى واحتواء تداعيات وقوع أى حوادث محتملة.

أنشطة متنوعة

وتواصل أجهزة المحافظة سلسلة الإنجازات لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وفى هذا الإطار، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافى جميع الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، القيام بجولة ميدانية لتفقد 55 من المشروعات الجارية بقريتى العباسية وحجازة وتوابعهما بمركز كوم أمبو، والتى تخدم 71,5 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين، مشيراً إلى تفقد مشروعات تبطين ترعتى طلعت 1 و2، وإنشاء محطة الرفع، وإحلال وتجديد المحولات وأعمدة الكهرباء بقرية العباسية وتوابعها.