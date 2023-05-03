مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية: مكافحة الفساد من أولويات مصر والولايات المتحدة

أعرب مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "جايسون تايلور"، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جاء ذلك على هامش انطلاق نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم "الأربعاء" بمحافظة أسوان، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

مكافحة الفساد

وقال جايسون تايلور، إن مكافحة الفساد من أولويات مصر والولايات المتحدة، ويسعدنا دعم هذه الجهود من خلال شراكتنا مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح أن الفساد يضر بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل ، ويثير مخاوف استثمارات القطاع الخاص، ويزيد من عدم المساواة ، بل إنه يضر البيئة، كما أنه يضر الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع فهو أشبه بالورم الخبيث ، وللشباب دور كبير في مكافحة الفساد فهم يتأثرون بممارسات الفساد مثلهم مثل الآخرين داخل المجتمع ، إن لم يكن أكثر .

وتابع أن 1.8 مليار شاب في العالم لديهم مصلحة كبيرة في التصدي للفساد، كما أن لديهم الكثير للإسهام به في جهود مكافحة الفساد، فيمكن للشباب إحداث تغييرات مهمة في المواقف والسلوكيات، إذا أتيحت لهم الفرصة، فيمكنهم توجيه رؤية الأمة للأفضل، واعطائها الطاقة لمواجهة التحديات الأساسية، إذ يقدم الشباب وجهات نظر جديدة وأفكار مبتكرة، والأهم من ذلك، عندما يبدأ الشباب في مساراتهم المهنية، فإنهم سيحققون أقصى استفادة من أنظمة وخدمات أكثر إنصافًا وشفافية".

نموذج المحاكاة

ويشارك في نموذج المحاكاة نحو 255 طالباً وطالبة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان، وشهد فعاليات نموذج المحاكاة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والوكيل أول اللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بجانب اللواء دكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولى والأمانة الفنية بهيئة الرقابة الإدارية ، وجايسون تايلور مدير مكتب الحوكمة USAID ، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية بأسوان، وبمشاركة 150 طالبا وطالبة من جامعة أسوان، والأكاديمية العربية .

جرى تنظيم نموذج المحاكاة بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان.