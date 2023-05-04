محافظ أسوان: التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10%

عقب حضوره لإجتماع مجلس المحافظين برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وبحضور المحافظين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً ، وغرفة عمليات مفتوحة لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس الداخلية وأيضاً بين مدن المحافظة ، بجانب الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى ، بالإضافة إلى تعريفة التاكسى 7 راكب ، والتاكسى الحديث بالعداد وذلك عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك سعر السولار فقط بواقع سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر ) ، في حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أي زيادة.

التعريفة الجديدة

حيث أعلن المحافظ بأن التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10 % مع جبر الكسور لأقرب 50 قرش منعاً لحدوث أي مناوشات أو إختلافات بين الركاب والسائقين ، وذلك طبقاً للنموذج المعد فى هذا الشأن ، أما فيما يتعلق بسيارات التاكسى فقد تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ 7 جنيه، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ 3 جنيه، وتزداد بنسبة 25٪ من إجمالى المبلغ المستحق.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضاً اللواء هشام آمنة للحالة العامة حتى يتسنى تحقيق الهدف المرجو على الوجه الأكمل.

وخلال الإجتماع الذى حضره كل من الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب القيادات التنفيذية ، أكد أشرف عطية على أنه تم إقرار التعريفة الجديدة للأجرة بعد الدراسة الفعلية للطرق والمسافات بين خطوط السير المختلفة لتحديد التعريفة بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للسولار .

وأشار عطية إلى أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين المواطنين والسائقين ، مع الآخذ فى الإعتبار بأن زيادة سعر السولار يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل والتى من ضمنها الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والزيوت ورسوم الرخص وأجور العاملين عليها.

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم اليوم تسليم التعريفة الجديدة ووضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل وذلك طبقاً لخط السير المحدد.

متابعة لحظية

وشدد المحافظ على قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوعية الركاب والسائقين بأن الجميع فى مركب واحد حيث أنه فى حالة عدم إلتزام أى سائق بالتعريفة الجديدة أو محاولة البعض الخروج عن القانون سيتم التعامل بكل حسم وحزم وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق الإستقرار المجتمعى.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى المواقف بالمتابعة الميدانية اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف خطوط السير لسيارات السيرفيس والتاكسى سواء الداخلية أو الخارجية لمنع أى محاولات لإستغلال المواطنين ، والتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية ، أو محاولة تهريبها.

حيث تم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير متطلبات المحافظة من الكميات المناسبة من السولار للوفاء بإحتياجات الحافلات والأتوبيسات الخاصة بنقل الركاب بين مصر والسودان ، مناشداً المواطنين بأنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.