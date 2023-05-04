عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10%

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

عقب حضوره لإجتماع مجلس المحافظين برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وبحضور المحافظين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس. 

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً ، وغرفة عمليات مفتوحة لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس الداخلية وأيضاً بين مدن المحافظة ، بجانب الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى ، بالإضافة إلى تعريفة التاكسى 7 راكب ، والتاكسى الحديث بالعداد وذلك عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك سعر السولار فقط  بواقع سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر ) ، في حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أي زيادة. 

وكيل تعليم أسوان يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بمجمع التربية الخاصة

مستشفيات جامعة أسوان تستقبل 50 حالة سودانية وتقدم لهم العلاج بالمجان

التعريفة الجديدة

حيث أعلن المحافظ بأن التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10 % مع جبر الكسور لأقرب 50 قرش منعاً لحدوث أي مناوشات أو إختلافات بين الركاب والسائقين ، وذلك طبقاً للنموذج المعد فى هذا الشأن ، أما فيما يتعلق بسيارات التاكسى فقد تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ 7 جنيه، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ 3 جنيه، وتزداد بنسبة 25٪ من إجمالى المبلغ المستحق. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضاً اللواء هشام آمنة للحالة العامة حتى يتسنى تحقيق الهدف المرجو على الوجه الأكمل.

وخلال الإجتماع الذى حضره كل من الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب القيادات التنفيذية ، أكد أشرف عطية على أنه تم إقرار التعريفة الجديدة للأجرة بعد الدراسة الفعلية للطرق والمسافات بين خطوط السير المختلفة لتحديد التعريفة بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للسولار  . 

وأشار عطية إلى أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين المواطنين والسائقين ، مع الآخذ فى الإعتبار بأن زيادة سعر السولار يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل والتى من ضمنها الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والزيوت ورسوم الرخص وأجور العاملين عليها. 

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم اليوم تسليم التعريفة الجديدة ووضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل وذلك طبقاً لخط السير المحدد. 

أسوان.. مجلس الشباب ومجمع عمال مصر ينظمان ملتقى لتوفير 400 فرصة عمل

محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة القيادات لإجراء تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية

متابعة لحظية

وشدد المحافظ على قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوعية الركاب والسائقين بأن الجميع فى مركب واحد حيث أنه فى حالة عدم إلتزام أى سائق بالتعريفة الجديدة أو محاولة البعض الخروج عن القانون سيتم التعامل بكل حسم وحزم وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق الإستقرار المجتمعى. 

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى المواقف بالمتابعة الميدانية اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف خطوط السير لسيارات السيرفيس والتاكسى سواء الداخلية أو الخارجية لمنع أى محاولات لإستغلال المواطنين ، والتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية ، أو محاولة تهريبها.

حيث تم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير متطلبات المحافظة من الكميات المناسبة من السولار للوفاء بإحتياجات الحافلات والأتوبيسات الخاصة بنقل الركاب بين مصر والسودان ، مناشداً المواطنين بأنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955  ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم أسوان يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بمجمع التربية الخاصة

ترشيحاتنا

نمو يفوق التوقعات وتنفيذ مشروعات جديدة.. ماذا حققت ثروة الغاز المصرية من مليارات؟

بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا

اندلاع حريق في قطار الركاب المتجه من مطروح للإسكندرية

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟.. التنمية المحلية تجيب

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ