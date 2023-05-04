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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة «آل الطيب» السودانية تشيد بالمعاملة الحسنة من المصريين وأجهزة الدولة بأسوان

أسرة سودانية
أسرة سودانية

تتوالى القصص والمشاهد المضيئة التى يجسدها يوماً بعد يوم الوافدون القادمون من دولة السودان، سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة. 

ونعرض عبر منصة "صدى البلد" إحدى القصص المتمثلة فى أسرة "آل الطيب"، المكونة من رجل و3 سيدات و6 أطفال، والذين وفدوا لأسوان نتيجة الأحداث الجارية بالسودان ليشعروا بالأمن والطمأنينة فى بلدهم الثانى بعد رحلة استغرقت 5 أيام عبر المنافذ البرية الحدودية.

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مشاهد مضيئة 

وأكد أفراد الأسرة المعاملة الحسنة والاستقبال الطيب لأسرته المكونة من 10 أفراد، واحتواءهم وتقديم المساعدات له ولأسرته فور وصولهم إلى الموقف الدولى لوادى كركر، وتخصيص أحد المنازل بقرى وادى كركر جنوب أسوان للإقامة فيه مع أطفاله ونسائه، ومد يد العون لهم فى توفير مستلزمات منزلية للإعاشة فيه، وتشمل أسرة للنوم وبعض الأثاثات وثلاجة وتليفزيون، وغير ذلك من مقومات المعيشة.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تشكيل خلية أزمة "غرفة عمليات" بمعبرى قسطل وأرقين وموقف كركر من جميع القطاعات فور حدوث الأزمة لمتابعة الأحداث بصفة مستمرة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بالتواجد بمعبرى قسطل وأرقين بالتناوب لمتابعة الموقف، بجانب تكليف القائمين بأعمال المتابعة بإعداد تقرير على مدار الساعة أولاً بأول، وتبليغ غرفة عمليات المحافظة للوقوف على الوضع الراهن، والتغلب على المعوقات فور حدوثها، حيث قامت أجهزة المحافظة فى أكثر من موقف بالتعامل الإيجابى لتلافيه، والمتابعة الشخصية للمحافظ للمواقع المختلفة على مدار الساعة. 

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المعاملة الحسنة

وأوضح أنه تم توفير الدعم اللوجستى بجميع المواقع بمنفذ أرقين، حيث تم توفير سيارتى مياه شرب نقية بصفة يومية، وكذا 2 كرافان صحى، ودورات مياه بـ12 عينا، مع توفير 6 كرفان بقاعدة حمام بلدى، لتلافى سوء الاستخدام والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير خطوط مياه لهذه الكرفانات، بجانب توفير 30 عاملا للقيام بأعمال النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة، ونقلها للمقالب العمومية، وهو الذى توازى بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التى دفعت بسيارات طبية للفحص الطبى على الوافدين، بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف طوارئ، وسيارة إطفاء بإجمالى 4 أطنان، ومنفذ لبيع المنتجات الغذائية من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بحمولة 12 طنا لتوفير المواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للوافدين ضمن جهود القضاء على الاستغلال المادى لهم. 

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