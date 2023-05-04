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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانياً التعريفة الركوب الجديدة بمحطات الوقود وموقف الأقاليم

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان بمحطات الوقود والمواقف

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية بعدد من محطات الوقود ، وأيضاً موقف الأقاليم الرئيسى ، والذى يتضمن خطوط السرفيس الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى من إجمالى ١٧ موقف داخلى وإقليمى تضم ٣٣٧٠ سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية .

 وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار ، بالإضافة إلى الإطمئنان على إنتظام عمل محطات الوقود والتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والإستلام ، وإستغلال المواطنين بأى صورة حيث يأتى ذلك فى ضوء القرارات الأخيرة بتحريك سعر السولار ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وقد رافق محافظ أسوان فى جولته الميدانية اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى المرور والمواقف والتموين ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان حيث وجه اللواء أشرف عطية المسئولين المرافقين له ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس .

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محطات الوقود

جولة محافظ أسوان بمحطات الوقود والمواقف

وشدد أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدراة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التى ترد منها أى شكاوى من الركاب ، علاوة على قيام مديرية التموين بتنظيم حملات تفتيش على ٧٥ محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة .

فيما قرر محافظ أسوان  بسحب أعمال التطوير والإحلال والتجديد لموقف الأقاليم الرئيسى من أحد المقاولين وذلك بعد تقاعسه فى إنهاء الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة حيث تصل تكلفة التطوير إلى 3.5 مليون جنيه شاملة إحلال وتجديد الأرصفة والبلدورات ودورات المياه العمومية والأرضيات ، علاوة على أعمال الدهانات والإنارة وذلك بمساحة 21 ألف م2 .

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موقف الأقاليم

جولة محافظ أسوان بمحطات الوقود والمواقف

وأثناء إستماعه لأراء ومطالب المواطنين حول التعريفة الجديدة طالب محافظ أسوان منهم برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167  ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، لافتاً إلى أن هناك متابعة لحظية مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

جدير بالذكر بأن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بزيادة سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر ) ، فى حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أى زيادة حيث يباع لتر البنزين 95 بسعر 11.50 جنيه ، ولتر البنزين 92 بسعر 10.25 جنيه ، ولتر البنزين 80 بسعر 8.75 جنيه ، فضلاً عن تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات عند 6000 جنيه / طن ، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية المختلفة ، وذلك إعتباراً من الساعة الثانية صباح اليوم الخميس 4 مايو الجارى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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