عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجبات ساخنة وفرص عمل.. مراسل القاهرة الإخبارية: أسوان تفتح ذراعيها لنازحي السودان

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المشهد الإنساني في مدينة أسوان، واستقبال المواطنين للقادمين من السودان، وقال رمضان المطعني، مراسل القناة، إن أهالي أسوان استقبلوا الأشقاء السودانيين أحسن استقبال، موضحًا أن أهالي أسوان فتحوا بيوتهم الخالية من السكان للإقامة بها، والبعض الآخر استضاف الأسر السودانية في منازلهم.

وأكد المعطني، خلال رسالة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أهالي أسوان يوجهون كل الدعم للأشقاء السودانيين، متابعًا: "تم استقبال الأسر السودانية التي جاءت دون عائل التي تتكون من سيدات وأطفال فقط"، مشيرا إلى أنه يتم أيضًا توفير بعض فرص عمل للأشقاء السودانيين لكي يكون لهم مصدر دخل دائم لهم. 

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: "موقف كركر الدولي يستقبل العديد من الذين يأتون من معبري قسطل وأرقين، بحفاوة كبيرة بالمياه المثلجة والوجبات الجافة والساخنة على مدار اليوم" مشيرًا إلى أنه كان هناك 500 وجبة توزع يوميًا للقادمين والمغادرين من موقف كركر الدولي. 

أسوان قناة القاهرة الإخبارية استقبال الأسر السودانية توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن آمنا مطمئنا من أهم مقاصد ديننا الحنيف

أزمة إسرائيل الداخلية .. جانتس الأكثر شعبية لرئاسة الحكومة

يصل لمليون ونصف.. اعرف شروط القرض الحسن للسيارة المستعملة من بنك إسلامي

يهدد العالم.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد أركتوروس

اشتري احتياجاتك| البيض بـ 107 جنيهات والدواجن 65.. والذهب عيار 18 يسجل 2,267 جنيها

عميد زراعة عين شمس: نستهدف إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ