تعرف على التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز ومدن محافظة أسوان

نعرض عبر موقع " صدى البلد " التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية لسيارات السيرفيس والتاكسى بمراكز ومدن محافظة أسوان .

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً عقب حضوره لاجتماع مجلس المحافظين برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبحضور المحافظين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس حيث أشار إلى وجود غرفة عمليات مفتوحة لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس الداخلية وأيضاً بين مدن المحافظة، بجانب الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى ، بالإضافة إلى تعريفة التاكسى 7 راكب، والتاكسى الحديث بالعداد وذلك عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك سعر السولار فقط بواقع سعر السولار عند ( 8.25 جنيه للتر ) ، في حين تم تثبيت أسعار باقى المواد البترولية دون أي زيادة.

التعريفة الجديدة

التعريفة الجديدة بأسوان

وقد أعلن المحافظ بأن التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10 % مع جبر الكسور لأقرب 50 قرش منعاً لحدوث أي مناوشات أو إختلافات بين الركاب والسائقين ، وذلك طبقاً للنموذج المعد فى هذا الشأن ، أما فيما يتعلق بسيارات التاكسى فقد تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ 7 جنيه، على أن يتم حساب مسافة الكيلو متر الواحد بـ 3 جنيه، وتزداد بنسبة 25٪ من إجمالى المبلغ المستحق.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وأيضاً اللواء هشام آمنة للحالة العامة حتى يتسنى تحقيق الهدف المرجو على الوجه الأكمل.

وخلال الإجتماع الذى حضره كل من الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب القيادات التنفيذية ، أكد أشرف عطية على أنه تم إقرار التعريفة الجديدة للأجرة بعد الدراسة الفعلية للطرق والمسافات بين خطوط السير المختلفة لتحديد التعريفة بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للسولار .

خطوط السير

التعريفة الجديدة بأسوان

وأشار عطية إلى أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين المواطنين والسائقين، مع الأخذ فى الإعتبار بأن زيادة سعر السولار يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل والتى من ضمنها الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والزيوت ورسوم الرخص وأجور العاملين عليها.

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم اليوم تسليم التعريفة الجديدة ووضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل وذلك طبقاً لخط السير المحدد.

التعريفة الجديدة بأسوان

التعريفة الجديدة بأسوان

التعريفة الجديدة بأسوان

التعريفة الجديدة بأسوان

التعريفة الجديدة بأسوان

التعريفة الجديدة بأسوان

التعريفة الجديدة بأسوان