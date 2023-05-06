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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان: تنظم38 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم  38 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 19 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

ويأتي ذلك إستكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

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جلسات الدوار

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت جلسات الدوار توعية 1900 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة منها 16 قرية بمركز إدفو وهى البصيلية الوسطى ، ومدينة إدفو ، والدقاديق ، والكلح غرب ، والصعايدة ، والنصراب ، والشهامة ، والرمادي بحرى ، والشراونة ، وكذا عمرو بن العاص ، والحجز بحرى ، والأشراف ، والرمادي قبلي ، وهلال ، وإدفو قبلى ، والمفالسة ، بجانب 3 قرى فى مركز كوم أمبو وهى العتمور قبلى وكوم أمبو قبلى ، والسبيل قبلى ، ومدينة كوم أمبو .

وقالت هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى .

هذا وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات أمام قافلة توعية المرأة والتي إنطلقت اليوم بتنظيم من الوحدة الاقتصادية بالمركز القومى للبحوث حيث تضم أساتذة وخبراء متخصصين في التوعية والتدريب على إقامة مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة وأسرتها .

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أنشطة متنوعة

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة إقتصادياً لتحسين معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى حياة كريمة ، وفي إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث لتنفيذ مشروع توعية المرأة الريفية والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها من خلال التدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة .

وأشار المحافظ إلى أن قوافل توعية وتشجيع المرأة الأسوانية على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة دخل الأسر من خلال التدريب على إختيار المشروعات المستهدفة والعمل على إستثمار المكتسبات التي شهدتها المحافظة ، وخاصة بعد طرح 308 وحدة وورشة حرفية مؤخراً لشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك .

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