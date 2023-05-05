محافظ أسوان يهنئ اللاعبين الفائزين فى أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

اختتمت فعاليات الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية فى نسخته الرابعة، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة على أرض محافظة مطروح برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شاركت المحافظة ببعثة تضم 147 لاعب فى ألعاب القوى ، والسباحة ، وكرة الطائرة ، واليد ، والسلة ، وكرة السرعة ، وخماسى كرة القدم ، وكرة القدم الشاطئية للبنين ، ورياضات ذوى الهمم يرافقهم ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، ومسئولى المديرية .

أولمبياد المحافظات الحدودية

وقدم محافظ أسوان تهنئته للاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة وحصلوا على ميداليات متنوعة ، مهنئاً المسئولين بمديرية الشباب والرياضة للقائمين على إعداد هؤلاء اللاعبين ورفع قدراتهم وصقل موهبتهم مما ساهم فى رفع أسم محافظة أسوان عالياً فى منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية .

ففى ألعاب القوى حصلت اللاعبة إيمان طارق مصطفى على المركز الأول فى سباق 100 متر ، كما حصلت اللاعبة جهاد مصطفى عبدالجليل على المركز الأول سباق 800 متر ، وأيضاً اللاعب أحمد روما ، والذى حصل على المركز الثانى فى سباق 800 متر ، واللاعب إسلام محمد ، والذى حصل على المركز الثانى فى سباق 100 متر ، بجانب حصول اللاعب أحمد إبراهيم على المركز الثانى فى الوثب الطويل للبنين .

المراكز الأولى

وفى نفس السياق فازت اللاعبة روان خالد الراوى بالمركز الأول فى تنس الطاولة بعد تغلبها على بطلة جنوب سيناء 3/0 ، ونجحت أسوان أيضاً فى حصد المركز الأول فى كرة اليد للبنين بعد الفوز على محافظة مطروح ، وأيضاً الحصول على المركز الأول فى كرة اليد للبنات بعد الفوز على محافظة جنوب سيناء ، بجانب الحصول على المركز الثانى فى لعبة الكرة الطائرة بنين بعد محافظة الوادى الجديد .

وحصول أسوان كذلك على المركز الثانى في كرة السلة بنين بعد محافظة البحر الأحمر ، فضلاً عن الحصول على المركز الثالث فى الكرة الطائرة جلوس لذوى الهمم بعد فوزها على جنوب سيناء 2/0 ، علاوة على فوز اللاعبة مريك عماد محمد بالمركز الثالث فى كوميته بنات ، فيما شاركت المحافظة فى فعاليات معرض علمنى حرفة ، والمنتجات الحرفية ضمن الأنشطة المصاحبة لفاعليات البطولة .