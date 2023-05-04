أسوان: انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن مناطق، (المدينة الصناعية القديمة - المحمودية- حى خالد بن الوليد- حى العقاد- امتداد العقاد- طريق السادات) وذلك اعتبارا من الساعة 6 من مساء يوم الجمعة الموافق 5/5/2023 وحتي الساعة 6 من صباح اليوم التالي الموافق 6/5/2023 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح وصيانة بمحطة صرف صحى بركة الدماس.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.