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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتابع مشروعات قريتى القنان والبصيلية لخدمة 46 ألف نسمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بكافة المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولاً بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل ، وإعادة الشئ لأصله وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، ووضع البانرات مبيناً بها بيانات كل مشروع  ، مع تنسيق المواقع والإهتمام بأعمال الإنارة والتشجير والهوية البصرية للمحافظة.

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حياة كريمة 

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو ، والتى ستخدم 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروعا، مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى وذلك بمرافقة مسئولى الجهات المختصة المعنية ، والعديد من القيادات الطبيعية بالقريين، مضيفاً أن مواطنى هذه القرى وجهوا شكرهم الجزيل للرئيس السيسى ، وكذا لكافة الجهود المبذولة، ولمحافظ أسوان لما يلمسوه من سرعة الإستجابة لمطالبهم.

وأضاف ناجح مصطفى، أن من أبرز مطالب الأهالى سرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالبصيلية قبلى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى المجمع الزراعى ومركزى الشباب بالقنان وحاجر البصيلية ، مع أهمية الإنتهاء من خزان تجميع الصرف الصحى بالمجمع الخدمة بالقنان.

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شكر وتقدير

ولفت مصطفى إلى أنه تم التواصل مع منسق الوحدة المحلية ، ومسئولى الهيئة القومية وجهاز التعمير، وتم إبلاغهم بمطالب أهالى قرى القنان والبصيلية قبلى حيث تراوحت نسب تنفيذ المشروعات بالقريتين ما بين 55%، و100%.

وتابع مدير وحدة حياة كريمة، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96%، وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95%، موضحاً أن نسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85%، و90% .

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