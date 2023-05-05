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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ21.. محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات بإدفو ونصر النوبة

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وشدد أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات، والمتابعة المستمرة لجهود تنظيم القوافل الطبية بالمراكز والمدن.

 

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إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية من خلال رصد حالات التعدى بقرية الرمادى قبلى بمساحة ٧٠م٢ ، وقرية الكلح شرق بمساحة ٢٠م٢ ، وأيضاً قرية الحجز بحرى بمساحة ٩٩م٢ .

كما قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 25 حالة إشغال، وتحرير المحاضر اللازمة ، بجانب مصادرة 10 عربات للبائعين المتعدين على الطريق العام ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ 4 قرارات إزالة لسدود على مخرات السيول.

 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بالإشراف على أعمال القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية بالمدينة والتى استمرت على مدار يومين متتاليين شاملة كافة التخصصات الطبية لكل الفئات العمرية وسط إقبال كبير وملحوظ من الأهالى لتلقى الخدمة الطبية والعلاجية بالدرجة العالية المطلوبة.

 

وكانت قد اختتمت فعاليات الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية فى نسخته الرابعة، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة على أرض محافظة مطروح وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

أنشطة وجهود

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كانت قد شاركت محافظة أسوان ببعثة تضم 147 لاعبا فى ألعاب القوى ، والسباحة ، وكرة الطائرة ، واليد ، والسلة ، وكرة السرعة ، وخماسى كرة القدم من البنين والفتيات ، وكرة القدم الشاطئية للبنين ، ورياضات ذوى الهمم يرافقهم ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، ومسئولى المديرية.

 

وقدم محافظ أسوان تهنئته للاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة وحصلوا على ميداليات متنوعة ، مهنئاً المسئولين بمديرية الشباب والرياضة للقائمين على إعداد هؤلاء اللاعبين ورفع قدراتهم وصقل موهبتهم مما ساهم فى رفع أسم محافظة أسوان عالياً فى منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية.

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