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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهود عيان يروون تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل/أسوان

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل البرى

 نعرض عبر منصة " صدى البلد " توضيح عدد من شهود العيان الذين يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل / أسوان، والذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص

أشار عدد من شهود العيان إلى أن حادث تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل / أسوان البرى جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة فى أيدى سائق السيارة الميكروباص، وأيضاً سائق السيارة الربع نقل مما تسبب فى وقوع الحادث، وإصابة 8 أشخاص كانت تستقلهم هذه السيارات، وعلى الفور تم التدخل من جانب الكثير من المواطنين الذين تواجدوا بمحيط الحادث، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف، والتى تدخلت بشكل سريع لنقل المصابين بمعاونة الأهالى إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

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شهود عيان 

فيما قد تبين أن المصابين هم زاكي الدين بشري أبكر 44 سنة، والذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاع وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد مصطفي أحمد 25 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، وعرفة عبد القهار حسن 27 سنة، والذى أصيب بجرح بالركبة اليسري، وعبدالباسط مصطفي محمد 42 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم. 

كما تضمنت أسماء المصابين كلاً من محمود عامر بخيت 34 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس ، وليد صلاح صابر 26 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد فضل الله أمين 18 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم ، وأحمد عبدالفتاح شعبان 30 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم. 

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حوادث متفرقة 

وكان قد تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل وذلك بطريق أبوسمبل /  أسوان البرى، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق أبوسمبل / أسوان مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.
 

فيما انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

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