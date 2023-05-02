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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعويضات بـ260 ألف جنيه.. ضبط راكب ترانزيت يهرب أدوية وبضائع بمطار أسوان

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار أسوان الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والبضائع بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على مذكرة الاشتباه الوارده من إدارة الأمن الجمركى والمقدمة من أيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركى بالإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركية مفادها اعتزام أحد الركاب القادمين من اليونان على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من أثينا ترانزيت القاهرة وصولا لأسوان تهريب كمية من البضائع.

وبالعرض على رومانى مراد ثابت مدير جمرك مطار أسوان، قرر تشكيل لجنة من مجدى محمد طه مأمور الحركة وأحمد محمد مأمور الفحص بالأشعة وهاشم حمدان أمين الوديعة ومحمد عطوانى معاون جمارك فتبين وجود كمية من الأدوية والبضائع المتنوعة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 259 ألف و305 جنيه.

قرر أحمد مصطفى مدير عام جمارك أسوان والمنافذ الجمركية تحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنه 2023 للإحالة للنيابة العامة.

وتم تحريز المضبوطات بمعرفة مجدى محمد طه صالح مأمور الجمرك ومينا ناجي حفيظ رئيس قسم التعريفة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية للقضاء علي كافة محاولات التهرب الجمركي .

 

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